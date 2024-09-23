Почему орхидея выпускает только листья? Вот какие 2 ингредиента "разбудят" цветоносы

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Опубликовано: 23.09.2024 11:43 , Обновлено: 23.09.2024

В последнее десятилетие орхидеи завоевали подоконники практически всех любительниц домашних растений. Однако далеко не каждый цветок радует свою хозяйку пышным цветением каждый сезон. Случается, что орхидея замирает в своём развитии и не показывает ничего, кроме новых зелёных листьев. Как заставить её "проснуться" и выпустить цветоносы? Вот какие домашние подкормки могут помочь растению зацвести.

Иногда понять с чем связано нежелание орхидеи цвести затруднительно. В то время как одни обладательницы цветка не делают ничего и их кашпо буквально опрокидывается от обилий цветов на растении, другие буквально водят хороводы вокруг своей орхидеи в попытке побудить её показать цветоносы. Почему так происходит и почему орхидея может подолгу не показывать цветов?

Почему орхидея показывает только зелёные листья?

Ключевой фактор, влияющий на здоровье цветка и его желание цвести, это правильный уход.

Первый фактор - достаточное количество солнечного света . Орхидеи чувствительны к недостатку света, поэтому, когда его слишком мало, перестают цвести.

Плохая гидратация также может способствовать этому. Если воды недостаточно, корни засыхают. Если слишком много - корни начинают гнить, и растение заболевает.

Также стоит помнить, что растению для развития необходимы питательные вещества. Поэтому не стоит забывать подкармливать растение время от времени.

Для правильно развития и роста орхидее необходимы, среди прочего: азот, фосфор и калий. Обеспечить цветок этими веществами можно, поливая иногда водой после варки овощей (несолёной).

Также важно правильно выбрать размер горшка и поддерживать слабокислый pH почвы. Случается, что именно этот фактор вынуждает кажущееся здоровым и ухоженным растение подолгу сидеть на месте и не показывать ничего, кроме зелёных листьев.

[info_b]Наиболее активная фаза роста орхидей - весна и лето. В это время хорошим решением будет внесение домашней подкормки из банановой кожуры. Как её приготовить и вносить можно почитатьздесь.[/info_b]

Орхидея не хочет цвести? Полейте растение соком этого овоща, и новые бутоны не заставят долго ждать

Уход хороший, а орхидея не цветёт? Попробуйте подкислить почву

Иногда проблема, которая мешает орхидее зацвести, может быть крайне неочевидной, ведь кажется, что за цветком осуществлён весь необходимый уход. В таком случае можно подкислить её почву.

Орхидея лучше всего растёт, когда pH составляет от 5,5 до 6,5. Слишком щёлочная почва препятствует усвоению питательных веществ, что может затормозить цветение. В такой ситуации стоит воспользоваться домашними средствами, чтобы изменить его реакцию.

Лимон. Вода с лимонным соком – эффективный способ подкислить почву. Просто выдавите несколько капель сока в литр воды и используйте для полива.

Вода с лимонным соком – эффективный способ подкислить почву. Просто выдавите несколько капель сока в литр воды и используйте для полива. Яблочный уксус. Добавьте чайную ложку ингредиента в литр воды и используйте эту смесь для полива орхидеи каждые несколько недель.

Ранее Telegraf.news писал о том, что иногда случается так, что любимая орхидея начинает чахнуть, желтеть и терять цветы. В таких случаях следует реагировать немедленно. Чтобы реанимировать цветок, вы можете воспользоваться специей, которая наверняка имеется в вашем кухонном шкафчике. Всего 20 грамм добавленных в горшок цветка не только благотворно повлияют на его состояние, но даже могут спасти в критической ситуации. Ваша орхидея оживет и будет радовать пышными цветами долгое время.

Насыпьте в горшок с орхидеей 20 г этой специи. Спасёт даже умирающий цветок