Почему желтеют листья орхидеи? Вот 3 шага к спасению вашего растения + секретный ингредиент

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Опубликовано: 11.09.2024 12:49 , Обновлено: 11.09.2024

Многие люди полюбили орхидеи за то, что они украшают интерьеры красивыми цветами разных форм и расцветок. К сожалению, они теряют свою привлекательность, когда листья начинают желтеть. Что же делать, чтобы сохранить их насыщенный зеленый цвет? Сначала разберитесь в причинах этого явления, а потом ищите спасение в кухонном шкафу.

Орхидеям необходимо создать правильные условия. Только тогда они будут расти здоровыми и обильно цвести.

Орхидея лучше всего чувствует себя в теплом месте с рассеянным светом - на нее не должны попадать прямые солнечные лучи. Поэтому лучшим местом будет восточный или юго-западный подоконник.

Эти цветы пересаживают в горшок каждые 2-3 года, когда воздушные корни выходят из горшка. Важным сигналом также является уплотненный субстрат, препятствующий циркуляции воздуха.

При выращивании орхидей необходимо следить за правильным количеством воды. Нельзя переувлажнять субстрат, так как корни начнут гнить. Кроме того, велика вероятность развития грибковых заболеваний. Поэтому поливать эти растения нужно, когда почва полностью высохнет.

Если вы хотите, чтобы экземпляр цвел, его необходимо удобрять в период активного роста. Для этого можно использовать удобрение для орхидей или приготовить его самостоятельно.

Орхидея не хочет цвести? Полейте растение соком этого овоща, и новые бутоны не заставят долго ждать

Почему желтеют листья орхидей?

Увядание орхидеи может проявляться на ее листьях, которые желтеют. Причины этого явления кроются в:

избыточном или недостаточном поливе;

недостатке света, особенно осенью и зимой;

неправильной температуре.

Для начала специалисты по растениям рекомендуют устранить эти 3 ошибки. Так, в период покоя нужно ограничить полив и подкормку орхидей.

Также в это время им требуется больше света.

Кроме того напомним, что правильная температура должна составлять от 20 до 22 градусов Цельсия.

А еще вы можете внести домашнее средство, которое рекомендуют растениеводы и обладатели орхидей. Просто добавьте в горшок щепотку ароматной специи корицы. Это также поможет защитить экземпляр от болезней, так как она обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Ранее Telegraf.news писал, что даже опытным растениеводам может быть сложно поддерживать их цветение на протяжении длительного времени. Если ваша орхидея давно не цвела, не отчаивайтесь — существует один трюк, который поможет вам вернуть ей ее прежний великолепный вид.

Что делать, если орхидея давно не цвела? Об этой хитрости знают не все