Армения начала совместные военные учения с США

Опубликовано: 11.09.2023 17:02 , Обновлено: 11.09.2023

Армения 11 сентября начала совместные учения Eagle Partner 2023 с миротворческими силами США, сообщило AFP ссылаясь на представителя командования Армии США в Европе и Африке.

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По данным источника агентства, церемония открытия прошла в учебном центре «Зар» миротворческой бригады Минобороны Армении. В учениях участвуют 85 американских и 175 армянских военных.

В Минобороны Армении заявили, что цель учений «повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях» и «обмен передовым опытом в управленческой и тактической коммуникации». Продлятся учения до 20 сентября.

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ заявил, что российские власти проанализируют решение Армении о проведении совместных учений с США: «На фоне того, как Армения не изъявила желание проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами — наверное, для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа с тем, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения, какие цели преследуются», — сказал Песков.

[info_b]Минобороны Армении объявило о совместных учениях с США 6 сентября. Через два дня в МИД РФ вызвали посла Армении в Москве, которому было «сделано жесткое представление» в связи с «серией недружественных шагов» Армении, а именно: запуском процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, поездки в Киев жены премьер-министра Армении Анны Акопян с передачей гуманитарной помощи «киевскому нацистскому режиму», а также проведением на территории Армении военных учений с США.[/info_b]

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Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Пашинян объявил условия выхода Армении из ОДКБ. Премьер-министр заявил, что его страна может покинуть ОДКБ, как только решит, что организация “недееспособна”.

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