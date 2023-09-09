Ереван выйдет из ОДКБ? Азербайджан начал подготовку к новой войне. Что известно?

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Опубликовано: 09.09.2023 11:17 , Обновлено: 09.09.2023

В российском МИДе заявили, что заметили "появление в официальных кругах и политической элите Республики Армения определенных сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)". Москва даже вызвала посла пока ещё дружественной страны, чтобы выказать протест. Впрочем, это больше похоже на жест отчаяния.

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В РФ возмутились, что Армения решила одобрить Римский статут, согласно которому должна будет арестовать Владимира Путина по международному ордеру МУС в случае появления того на армянской территории. Также Кремлю не понравилось налаживание отношений Еревана с Киевом и американо-армянские учения (жена Пашиняна посетила Киев).

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Власти Армении на протяжении лета на самом деле сделали ряд важных заявлений о “несостоятельности” ОДКБ и возможном уходе России из региона. Но главное было сказано ещё осенью 2022 года.

«В течение двух последних лет Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий… Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами», — заявил тогда Пашинян.

А 3 сентября 2023 года Никол Пашинян в интервью итальянскому изданию La Repubblica прямо сказал, что зависимость его страны от России была ошибкой.

“Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе, по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности. То есть, этот пример показывает нам, что зависимость в сфере безопасности от одного места является стратегической ошибкой”, - сказал он.

Новая война с Азербайджаном?

Ухудшение отношений произошло на фоне стягивания войск Азербайджаном к границе с Карабахом. В азербайджанских СМИ появились фото и видео колонн военной техники с новым символом - перевернутой буквой “А”.

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В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал резкое заявление. “Армяне создали себе государство на чужой земле. Армения никогда не была на этой территории. Сегодняшняя Армения – это наша земля. Когда я говорю это много раз, мне пытаются указать на то, что у меня есть территориальные претензии. Я говорю это как исторический факт. Если кто-то может подтвердить другую версию, пожалуйста, сделайте это”, - сказал он.

Похоже, что на Кавказе скоро может начаться новая победоносная война. И победитель в ней давно известен - Азербайджан. В таком случае, Россия окончательно потеряет авторитет сдерживающей силы. А Армении ничего не останется, как разрывать сносные отношения с ослабевшей Россией и дрейфовать в сторону ЕС и США.

“Есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь”, - сказал Пашинян в сентябре 2023 года.

“Пожалуй единственное, что сейчас сдерживает кризис - скорые ежегодные заседания Генассамблеи ООН и большой двадцатки - с учетом того, что дипломатический трек сейчас, чуть не единственное пространство, где Армения сильнее Баку вряд ли конфликт начнут до их завершения. Чтобы не рисковать большим скандалом. Но к концу сентября возможно все”, - считает российский политолог Андрей Никулин.

Армения покинет “недееспособную” ОДКБ?

Недовольство Армении действиями ОДКБ и России проявились после того, как организация проигнорировала требование Еревана помочь в войне с Азербайджаном осенью 2020 года.

Позднее отношения Еревана и Москвы значительно охладели. В июне 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не союзник РФ в войне с Украиной.

«Вы сказали, что мы союзники России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но думаю это заметно. Мы — не союзники России в войне с Украиной. И наше восприятие от этой войны, от этого конфликта — тревога, потому что это прямо влияет на все наши отношения», — цитирует News.am премьера.

А в мае того же года премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил во время пресс-конференции, что его страна может покинуть ОДКБ, как только решит, что организация “недееспособна”.

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