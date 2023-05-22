Пашинян объявил условия выхода Армении из ОДКБ

Опубликовано: 22.05.2023 12:42 , Обновлено: 22.05.2023

Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил 22 мая во время пресс-конференции, что его страна может покинуть ОДКБ, как только решит, что организация "недееспособна".

“Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности”, - пояснил Никола Пашинян.

При этом, по его словам, Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Премьер Армении не в первый раз говорит о бесполезности ОДКБ, по мнению армянских властей.

“Есть трудности в отношениях Армении и ОДКБ. В прошлом году мы приняли саммит ОДКБ, но, к сожалению, не смогли достичь консенсуса по важным решениям. И мы заявили о нашей позиции, заявили о нашем недовольстве Организацией, — напомнил Никола Пашинян в начале мая о претензиях Армении в отношении ОДКБ. Там заявил, что организация, главная цель которой защита стран-участниц, никак не помогла Еревану в противостоянии в Нагорном Карабахе.

По словам Николы Пашиняна, ОДКБ «не смог выполнить обязательства, которые имеет в отношении Армении».

Также премьер Армении заочно ответил главе МИД России Лаврову, который ранее пожаловался, что США приказали властям Армении “прогнать русских” из региона.

“Обобщая, а должен сказать, что в повестке отношений Армения-США, Армения-ЕС нет повестки изгнания России. Другой вопрос, что мы начали с нашими западными коллегами обсуждать вопросы из сферы безопасности. Ранее - не знаю, правильно это было или нет, но подобные вопросы мы вообще не обсуждали, потому что считали, что в регионе есть архитектура безопасности, которая как минимум де-юре должна быть неприкасаема и неуязвима. Когда видим, что эта система действует не так, как сформулировано в документах, то мы начинаем обсуждать вопросы безопасности с западными коллегами”, - пояснил 22 мая Пашинян.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 марта заявил, что, по его оценке, ОДКБ уходит из Армении.

ОДКБ уходит из Армении — Пашинян