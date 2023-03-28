Армения решила присоединиться к Международному суду на Путиным? В МИД России выказали протест

Опубликовано: 28.03.2023 11:05 , Обновлено: 28.03.2023

Москва предупредила Ереван о том, что присоединение к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) будет иметь "крайне негативные последствия" для отношений России и Армении. Об этом рассказал источник в МИД России.

Конституционный суд Армении 24 марта признал обязательства перед МУС, постановив, что они “соответствуют основному закону страны”. Теперь решение о присоединении должно пройти ратификацию в парламенте, а затем его должен подписать президент страны. В случае, если это произойдет, Армения может арестовать президента России Владимира Путина, если тот окажется на территории страны.

В Москве эти планы Еревана “считают абсолютно неприемлемыми”, рассказал источник в МИД России агентству ТАСС. Ордера на арест Владимира Путина в МИД назвали “незаконными и юридически ничтожными”.

Напомним, Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, возложив на него ответственность за военные преступления, совершенные в Украине с 24 февраля 2022.

Международный суд выдал ордер на арест Путина. Что это значит?

Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина обязывает государства-члены Римского статута арестовать российского президента и передать его в Гаагу, Нидерланды, для суда, если он ступит на их территорию. Однако, источники в МУС считают, что вероятность ареста президента России Владимира Путина пока остаётся низкой.

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