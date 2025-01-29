"Куда мы денемся" - В НАН пообещали пересадить белорусов на "беспилотный транспорт". Когда?

Опубликовано: 29.01.2025 15:40 , Обновлено: 29.01.2025

Заместитель директора Объединенного института машиностроения Национальной академии наук (НАН) Беларуси Олег Еловой 29 января заявил, что ученые работают над созданием "беспилотного транспорта", и пообещал, что к 2030-м годам белорусы пересядут на него. Редакция Telegraf.news собрала обещания других разработок от НАН.

“Здесь нужны правила игры. У нас есть технические наработки, мы сейчас начали развивать инфраструктуру нашего полигона под беспилотный транспорт”, - [link href=“https://sputnik.by/20250129/nan-belorusy-cherez-10-let-peresyadut-na-bespilotnyy-transport-1093183570.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова Елового с пресс-конференции агентство Sputnik.

По планам ученых, такой транспорт белорусам стоит ждать к 2032-2035 году. Замдиректора Объединенного института машиностроения пообещал, что это будет как легковой, так и пассажирский беспилотный транспорт, а также коммерческий.

“Должны пересесть. Ну куда мы денемся от мирового тренда, когда так активно сегодня развивается искусственный интеллект”, - считает Еловой.

По его мнению, в Беларуси есть предприятия, где могут заняться выпуском беспилотного транспорта. “Есть тем более технико-технологическое материальное оснащение, люди. Это все не стоит на месте, развивается. Пять-семь лет, максимум 10 - и нашу машиностроительную сферу сильно изменят, очень сильно”, - заявил представитель НАН.

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Сегодня, 29 января, Олег Еловой говорил и о белорусском электромобиле. Он пообещал, что серийное производство этих машин начнется сразу после окончательных эксплуатационных испытаний и “других”. “Может выйти в середине этого года, может быть, ближе к концу”, - [link href=“https://sputnik.by/20250129/razrabotchik-belorusskogo-elektrokara-otsenil-sroki-zapuska-seriynogo-proizvodstva-1093181763.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова замдиректора Объединенного института машиностроения НАН Sputnik.

При этом, по его словам, конкретные сроки будут зависеть от рыночных позиций комплектующих отечественных заводов, в частности, “БелДЖИ”.

К слову, генеральный директор «БелДЖИ» Геннадий Свидерский в апреле 2024 года сказал, что увидеть первый электрический белорусский автомобиль белорусы смогут «не раньше чем через три года». А это значит, что не раньше 2027 года.

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Ранее Telegraf.news писал, что в июле 2024 года в Институте биохимии НАН Беларуси похвастались разработкой активной добавки, которая якобы может помочь справиться с симптомами похмелья.

“Наш продукт может использоваться не только от похмелья. Янтарная кислота усиливает метаболизм и выводит токсины из организма, поэтому ее можно принимать при пищевом отравлении, респираторных и других инфекциях. Средство поможет снять интоксикационный синдром и ускорить выздоровление”, — утверждала начальник научно-производственного участка отдела Института биохимии биологически активных соединений НАН Ольга Горчакова.

При этом в продажу это средство, вероятно, не поступило.

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Также мы рассказывали, что заведующая одного из секторов Института мясо-молочной промышленности Ирина Колтович в конце 2023 года сообщила в эфире «Радио-Минск», что в учреждении не отказались от идеи производства в Беларуси колбасы без мяса. О ней в институте говорят еще с 2021 года. Но на прилавках продукт так и не появился. Только на выставках.

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Кроме того, в белорусской НАН начали разрабатывать «кефирный продукт», который может поспособствовать долголетию. Об этом в сентябре 2024 года сообщил заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии академии Павел Морозик. «Сейчас мы совместно с коллегами из Института мясо-молочной промышленности разрабатываем молочный продукт, который будет составлять именно тот состав микробиома, который характерен для долгожителей», — заявил Морозик в эфире гостелеканала СТВ.

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Еще Telegraf.news рассказывал, что в 2023 году в белорусской Академии наук обещали показать свой аккумулятор на базе натрия. «Мы пытаемся отрабатывать свои технологии, элементы и предложения на базе натрий-графеновых аккумуляторов, накопителей. И это показывает неплохие результаты, но пока это стендовые испытания», — сказал в апреле того года председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

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В конце июня 2023 года заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по материаловедению Александр Козлов заявил, что в стране создали прототип аккумулятора на основе натрия, [link href=“https://belta.by/tech/view/v-belarusi-sozdan-prototip-akkumuljatora-na-osnove-natrija-kak-alternativa-dorogim-litievym-573922-2023/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] тогда госагентство БелТА.