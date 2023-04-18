Глава «Белджи» рассказал, когда появится полностью белорусский электрокар

Опубликовано: 18.04.2023 07:39 , Обновлено: 18.04.2023

Генеральный директор белорусско-китайской компании "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский назвал сроки создания полностью отечественного электрокара. По его словам, увидеть такой автомобиль белорусы смогут "не раньше чем через три года".

Гендиректор компании “БЕЛДЖИ”, которая занимается в Беларуси сборкой китайских легковых автомобилей Geely, выступая в эфире телеканала СТВ, заявил, что на сегодня белорусскими автопроизводителями уже освоены электротяговый двигатель и система управления.

По его словам, Академия наук Беларуси (НАН) ведет разработки батареи, который можно будет использовать в электрокаре. Её себестоимость, как отметил Свидерский, будет ниже, чем цена батарей, выпускаемых сегодня в мире.

Глава «Белджи» объяснил, почему белорусам приходится долго ждать отечественный электрокар

Руководитель “БЕЛДЖИ” также пояснил, почему белорусам приходится так долго ждать отечественный электромобиль. По его словам, создание электрокара - это “последовательное движение” и это “не позволяет быстро двигаться”.

“Я всегда говорю о том, что в глазах обывателя автомобиль – это колеса, руль, стекло. А вообще это программно-аппаратный комплекс, который управляется непрофессионалом, причем в опасных условиях: он должен видеть пешеходов, велосипедистов, должен затормозить… И на все это требуется время”, - объяснил Свидерский.

При этом он выразил уверенность в том, что в Беларуси внедрение электромобилей на дороги страны “наступит раньше, чем в других странах, у наших соседей” благодаря белорусской инфраструктуре. По его словам, производство электрокаров в стране будет зависеть от “потребности” белорусов в этом виде транспорта.

“Электромобиль начинался с чистого листа в Академии наук. И до тех пор, пока не было потребности… Ведь мы же не можем сказать, что сейчас электромобиль востребован больше, чем бензиновый. Если мы говорим, например, о “БЕЛДЖИ”, то наша экономическая окупаемость наступает тогда, когда мы делаем не меньше 30 тысяч автомобилей. При всех успехах, которые сейчас есть в электротранспорте, пока используется всех видов 3500”, - рассказал Свидерский.

Отметим, что в НАН Беларуси периодически показывают образцы отечественного электромобиля. Так, в 2021 году глава НАН Владимир Гусаков рассказал о процессе создания образца такого авто. По его словам, сроки запуска серийного производства зависят от инвестиций, а ориентировочная стоимость белорусского электромобиля составит около 20 тыс. долларов.

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А в 2022 году минский “Мотовело” выпустил электромобиль на базе китайской разработки. Стоимость этого электромобиля составляла 9900 долларов, но обещали её снизить.

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