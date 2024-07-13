В НАН РБ объявили о создании средства от похмелья. Где купить?

Опубликовано: 13.07.2024 15:47 , Обновлено: 13.07.2024

В Институте биохимии Академии наук Беларуси сообщили, что разработали активную добавку, которая может помочь справиться с симптомами похмелья. Для чего в нее включили янтарную кислоту, кофеин и витамины группы В, А и С, цинк, магний и железо.

По словам представителей НАН РБ, средство пока не поступило в продажу, а находится на клинических испытаниях в больницах скорой помощи Минска и Гродно.

“Наш продукт может использоваться не только от похмелья. Янтарная кислота усиливает метаболизм и выводит токсины из организма, поэтому ее можно принимать при пищевом отравлении, респираторных и других инфекциях, — средство поможет снять интоксикационный синдром и ускорить выздоровление”, - похвалилась эффектом суперсредства начальник научно-производственного участка отдела Института биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси Ольга Горчакова, передает агентство “Минск-Новости”.

Специалист не исключила, что таблетки могут принимать и полностью здоровые люди, чтобы взбодриться и прийти в себя “при упадке сил”.

Что такое янтарная кислота?

Строго говоря, таблетки янтарной кислоты можно купить в любой белорусской аптеке уже давно (как и комплексы витаминов). Кислота, например, продается от 75 копеек до 1,5 рубля за пачку. В СССР янтарную кислоту начали использовать ещё с начала 1970-х годов как метаболическое средство для улучшения обмена веществ.

Это органическое соединение также содержится в квашеной капусте, свекле, пивных дрожжах и морепродуктах.

[inf]Но не забывайте, что янтарная кислота, как и практически любое другое вещество, может вызвать побочные явления. У некоторых людей на нее может быть аллергия, а употребление таблеток возможно только после консультации с врачом .[/inf]

Ранее Telegraf.news сообщил, что ученые Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук рассказали и показали, как будет выглядеть разработанная ими колбаса без мяса и мороженое без молока.

Тогда сотрудники института обещали, что работу над рецептурой завершат к концу 2022-года, а выпускать новую продукцию и продавать в магазинах начнут только к 2023 году. Это было ещё в 2021 году, и пока в магазинах Беларуси такую колбасу не видели.

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