В НАН Беларуси пообещали выпустить "кефирный продукт" для продления жизни

Опубликовано: 20.09.2024 08:49 , Обновлено: 20.09.2024

В Академии наук Беларуси начали разрабатывать "кефирный продукт", который может поспособствовать долголетию. Об этом сообщил в эфире гостелеканала СТВ заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Павел Морозик.

На вопрос ведущего, “есть какие-то рекомендации, чтобы продлить свою молодость”, Морозик ответил, что “таким рекомендации есть”. И рассказал, что белорусские ученые совместно с медиками изучили 180 долгожителей. В частности, исследовали “совокупность всех бактерий организма, которые оказывают большой вклад в иммунитет и, соответственно, долгожительство”.

По его словам, специалисты обнаружили, что частота бактерии Akkermansia у долгожителей составляла ” более 50 %”.

“Сейчас мы совместно с коллегами из Института мясо-молочной промышленности разрабатываем молочный продукт, который будет составлять именно тот состав микробиома, который характерен для долгожителей”, — заявил Морозик и позже уточнил, что речь идет о “кефирном продукте”.

При этом замдиректора подчеркнул, что “в целом нет одного гена, который отвечает за долгожительство” и что это “совокупность генов”. А также обратил внимание, что почти не существует людей, все гены которых “были благоприятными”. Однако Морозик уверен, что “зная неблагоприятные гены, образом жизни можно существенно скорректировать питание и привычки”.

Колбаса без мяса и другие разработки НАН Беларуси

Напомним, что еще в 2021 году в Академии наук сообщили о своей новой разработке — колбасе без мяса. Для ее создания используют фасоль, гороховую муку, картофельное пюре, сухое молоко и сывороточный белковый концентрат (продукт переработки молока), а также сливочное масло

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Однако на прилавках продукт так и не появился, только на выставках.

Учёные снова пообещали появление в белорусских магазинах колбасы без мяса. А из чего?

Также белорусские ученые рассказывали о приготовлении сгущенного молока почти без сахара.

А также вегетарианского мороженого — там нет молока или сливок. Это заменяется овсяным молоком, которое получают из овсяных хлопьев. Белка в нем меньше, чем в коровьем молоке или сливках, но взбивается оно хорошо. Также в мороженом есть сироп шиповника, сахар и рафинированное дезодорированное подсолнечное масло.

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