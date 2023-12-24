Учёные снова пообещали появление в белорусских магазинах колбасы без мяса. А из чего?

Опубликовано: 24.12.2023 16:24 , Обновлено: 25.04.2025

Заведующая одного из секторов Института мясо-молочной промышленности (ИММП) Ирина Колтович заявила в эфире "Радио-Минск", что там не отказались от идеи производства в Беларуси колбасы без мяса. О ней в институте говорят ещё с 2021 года. Но на прилавках продукт так и не появился. Только на выставках.

Ирина Колтович заявила, что придумать колбасу без мяса учёные решили потому что из мяса тоже умеют.

“Мы разрабатываем широкий ассортимент мясных и молочных продуктов… И ничего удивительного в том, что поставили задачу разработать продукт для людей, которые придерживаются различных направлений вегетарианства”, - заявила ученая, уточнив, что в веганском колбасном изделии должны быть определенные вещества.

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“И белок, и аминокислоты, и полиненасыщенные жирные кислоты. Мы решили разработать рецептуру колбасных изделий, которые пищевой ценностью не уступят обычным мясным продуктам”, - рассказала представительница ИММП.

По ее словам, делать растительную колбасу, “не уступающую мясным” белорусские учёные решили из гороховой, рисовой, гречневой муки и смеси сухих овощей, но основными ингредиентами в ней стали морковь, лук, картофель и цветная капуста.

“В зависимости от направлений вегетарианства в продукт может быть добавлено сливочное масло или яичный порошок. Есть варианты с шампиньонами в составе. Один из самых важных принципов: натуральный состав. Все растительное сырье местного производства”, - заявила Ирина Колтович.

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А то же время, представительница ИММП предупредила, чтобы белорусы не ждали от нового колбасного изделия “яркого вкуса. “Веганская колбаса совсем не обязана по вкусу напоминать мясной продукт. Политика института такова, что мы используем натуральные продукты, подбираем и разрабатываем рецептуры с точки зрения баланса нужных полезных и питательных веществ, а не с точки зрения сильного запаха и яркого вкуса”, - “обрадовала” ученая.

Она пообещала, что уже в 2024 году растительное изделие в виде колбасы появится в магазинах, [link href=“https://minsknews.by/veganskaya-kolbasa-made-in-belarus-s-priczelom-na-eksport-kogda-zhdat-na-prilavkah/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] госагентство “Минск-Новости”.

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В 2021 году сотрудники Института рассказывали, что работу над рецептурой завершат к концу 2022 года. Но так как после нужно будет разработать техническую документацию, внести в декларации и создать перечень выпускаемой продукции, то выпускать новую продукцию и продавать в магазинах обещали только к 2023 году.

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Кстати, колбаса — один из самых популярных и универсальных продуктов, который вкусен в любом виде. В мире существует более 300 видов колбасных изделий, среди которых есть рыбные, овощные и даже фруктовые сорта. Но вряд ли вы когда-нибудь задумывались, почему колбасу часто режут под углом. Что это — традиция, тайна продавцов колбасы или заговор домохозяек? На самом деле все намного проще…

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