"Это была фатальная ошибка" – Белорусы поделились опытом, что нужно проверить в первую очередь при выборе дома в деревне

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Опубликовано: 26.02.2025 12:39 , Обновлено: 26.02.2025

Молодая семья, перебравшаяся жить в деревню, поделилась в TikTok своим опытом и дала одну очень ценную рекомендацию тем, кто по их примеру собирается приобрести домик в сельской местности. Авторы блога предостерегли белорусов от "фатальной ошибки" и назвали первое, что нужно проверить будущим домовладельцам прежде, чем оформлять договор купли-продажи.

Автор ролика пояснила, что они купили старый деревянный дом в одной из белорусских деревень не под дачу, а с намерением переехать в сельскую местность, жить и работать там. И сама девушка, и её супруг работают удалённо и в дополнение ко всему ведут собственный видеоблог, поэтому выбирая себе дом, они рассматривали населённые пункты, в которых хорошо ловит мобильная связь и работает мобильный интернет. Однако, одного нюанса они всё же не учли.

“Это была наша фатальная ошибка при выборе дома в деревне. Если вы хотите купить себе дом в деревне, обязательно обратите внимание на этот пункт, потому что мы в этом плане прям очень жёстко накосячили. Не знаю, во сколько денег нам теперь это обойдётся”, - посетовала девушка.

Несмотря на то, что молодые люди перед покупкой убедились в том, что в деревне ловит мобильная связь, хоть и пропадает местами, они не проверили уровень связи внутри самого дома. Лишь после внесения авансового платежа за дом и подписания предварительного договора они выяснили, что находясь в доме связь постоянно пропадает.

Автор ролика посоветовала потенциальным сельским жителям не только интересоваться общим уровнем связи в выбранном населённом пункте (его, кстати, можно предварительно посмотреть по картам с зонами покрытия мобильной связью, которые размещают на своих сайтах мобильные операторы), но и фактическим уровнем внутри здания .

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Как утверждают сами специалисты, которые занимаются подключением абонентов в сельской местности, на качество связи внутри деревенского дома влияет много факторов - от особенностей ландшафта конкретного участка до материала, из которого сделана крыша дома.

Автор видео также дала полезный совет, как определить, насколько хорошо или плохо обстоят дела со связью в конкретном сельском населённом пункте. Девушка посоветовала обратить внимание на дома потенциальных соседей. Они с мужем, в частности, упустили из виду тот момент, что в большинстве домов в их деревне установлены уличные усилители. Это специальные устройства, которые устанавливают снаружи дома, как правило, где-нибудь повыше, и которые усиливают интернет сигнал, расширяя зону покрытия беспроводного интернета.

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Самые дешёвые такие устройства обойдётся сегодня в районе 100 рублей, но в некоторых случаях такими слабыми приборами не обойтись. Цены на более мощные усилители, а также на параболические антенны, которые могут использоваться в качестве альтернативного решения, стартуют сегодня от 500 рублей . Так что решение этого вопроса, действительно, может влететь владельцам частного дома в копеечку, поэтому лучше заранее этот вопрос уточнить, ещё до покупки.

Ранее Telegraf.news рассказал, какие подводные камни таят в себе предложения купить домик в деревне всего за одну базовую величину (на сегодня это 42 рублей), которые регулярно поступают белорусам. В прошло году об этом подробно рассказала председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района Тамара Укружская в эфире белорусского телевидения.

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В свою очередь первый заместитель генерального директора «Белтелекома» Геннадий Мельников ранее в этом месяце в эфире гостелеканала СТВ рассказал, почему высокоскоростной интернет по оптоволоконным линиям связи пока доступен не во всех населённых пунктах Беларуси.

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