"Нигде не написано" - Чиновники рассказали, какой "замкнутый круг" ждёт некоторых белорусов, купивших домик в деревне за одну базовую

Опубликовано: 06.02.2024 10:53 , Обновлено: 06.02.2024

Председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района Тамара Укружская 5 февраля в эфире белорусского телевидения рассказала, какие подводные камни таят в себе предложения купить домик в деревне всего за одну базовую величину (а сегодня это 40 рублей), которые регулярно поступают белорусам. В единой базе Государственного комитета по имуществу Беларуси таких предложений сейчас - несколько сотен.

По словам чиновницы, найти в базе Госимущества дом за одну базовую, подходящий вам по определённым параметрам (местоположение, особенности участка и так далее) - это полдела. На этапе оформления прав на дом у человека могут возникнуть “определенные проблемы”.

По её словам, далеко не все потенциальные покупатели осознают, что от покупки дома до похода в БТИ (бюро технической инвентаризации - организации, осуществляющие государственный технический учёт и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в стране) и начала оформления дома, как правило, проходит 9-10 месяцев. Кроме того, в самой системе не указана история домов, выставленных на продажу, а это представляет определенные риски.

“Во-первых, не прописано, продаем мы дом с обременением или без обременения. История у домиков разная. Где-то умер собственник – там все понятно. И долгов может не быть. Но где-то дома в свое время продавались по распискам, без оформления. Люди жили, и долги накапливались”, - рассказала Укружская в эфире телеканала СТВ.

По её словам, “хотя это официально нигде не прописано”, перед покупкой потенциальным новым домовладельцам приходится решать вопрос о том, будут ли они гасить долги, например, за электроэнергию или коммунальные платежи бывших хозяев.

“Ответить на этот вопрос нельзя, потому что нигде не написано. Это уже другая законодательная база”, - пояснила чиновница.

В результате непосредственно перед оформлением дома в собственность у них встает вопрос, как это сделать, не нарушив закон. Пока же, по словам Укружской, человек в такой ситуации попадает в замкнутый круг.

“Почему бы не сделать упрощенным и оформление этого домика, не подойти ближе к людям, которые это сделали? Человек приходит к БТИ. Где он зарегистрирован, вопросов нет – право перехода собственности. Там, где незарегистрированный, встает вопрос. Ты сначала должен сделать ввод, отопление и так далее, ввести в эксплуатацию, и тогда мы тебе выдадим удостоверение. Невозможно. Потому что сделать ввод и так далее можно, сначала получив удостоверение. Замкнутый круг”, - рассказала чиновница.

Ранее Телеграф рассказал, как в прошлом году житель Минска поделился собственным опытом покупки недвижимости в сельской местности из Единого реестра пустующих домов за одну базовую величину. Технически такая возможность есть у каждого белоруса. А что показывает практика?

Могут ли белорусы купить домик в деревне за одну базовую? Попытавшиеся рассказали, что в реальности