"Извините, это не шутка?" — Белоруска похвасталась в TikTok покупкой дома за 40 рублей. Комментаторы не оценили

🎥 Видео

Опубликовано: 27.08.2024 11:27 , Обновлено: 27.08.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где показала свою покупку за одну базовую величину (40 рублей) - деревянный дом. По словам девушки, постройка крепкая, расположена в 15 км от Могилева.

“Совсем недавно мы с мужем купили дом за одну базовую и сейчас мы его переделываем. Дом крепкий, простоит еще много-много лет, и он еще совсем молодой, просто в нем никто не жил”, - сказала в ролике автор.

Она показала пристройку к дому без фундамента и рассказала, что ее будут разбирать. “Участок уже обкосили, он у нас ровный и без зарослей. Приложим финансы, труд и посмотрим, что выйдет”, - добавила белоруска. Участок, с ее слов, - примерно 20 соток.

Кстати, судя по информации в профиле автора видео, участок супруги получили бесплатно. При этом в комментарии под видео белоруска написала, что за оформление документов нужно будет заплатить около 300 рублей.

“Извините, вы не шутите, что выкупили этот дом?” - написала одна комментаторша. И пожелала “сил и терпения”.

Упадут ли осенью цены на жильё в Минске? Эксперт по недвижимости ответила

“Это, конечно, не мое дело, но в вашем крепком доме под окном возле пристройки уже труха из бревна. Мне кажется, он уже совсем некрепкий”, - поделился мнением пользователь TikTok.

Другие же уточняли, как и где белоруска приобрела дом, сколько стоит оформление документов. “Нужно найти на сайте сельсовета дома, которые продают за одну базовую. Написать заявление в сельсовет и ждать окончания приема заявлений. Если вы один, покупаете за 40 рублей, если больше, аукцион”, - рассказала девушка.

Ранее Telegraf.news сообщал, что комитет «Витебскоблимущество» объявил продажу усадьбы исторического имения «Малые Дольцы» в Ушачском районе. В 1909 году здесь поставили одну из первых белорусских пьес. Стартовая цена за здание на аукционе - 40 рублей.

В Витебском районе выставили на продажу усадьбу, которой почти 200 лет. Сколько просят?