Опубликовано: 04.02.2025 13:55 , Обновлено: 04.02.2025

Высокоскоростной интернет по оптоволоконным линиям связи пока доступен не во всех населённых пунктах Беларуси. Почему так происходит и от чего зависит подключение к сети, объяснил первый заместитель генерального директора «Белтелекома» Геннадий Мельников в эфире гостелеканала СТВ.

Как отметил Мельников, процесс развития оптоволоконных сетей представляет собой сложную задачу, которая зависит не только от технических возможностей, но и от реального спроса со стороны населения.

В коммуникационной компании внимательно изучают просьбы граждан о проведении оптоволоконного интернета в те или иные населенные пункты. Порой жители пишут, мол, вся деревня «хочет оптику». Однако прежде чем принять решение о прокладке оптоволоконного кабеля, «Белтелеком» проводит собрания на местах и изучает реальное количество желающих воспользоваться услугами.

«Чтобы окупаемость была 7-8 лет, необходимо, чтобы не менее 50% жителей выразили готовность подключиться к интернету со скоростью от 100 Мбит/с», — пояснил Мельников. В таком случае, по расчётам компании, проект будет экономически целесообразным.

И, как отметил первый зам, после озвучивания тарифов и условий количество желающих обычно резко сокращается. «Со 100 человек условно оставалось 7-8», — рассказал он, добавив, что при этом требовалось ещё и заключение предварительных договоров.

[info_b]В актуальной линейке «Белтелекома» нет тарифа со скоростью интернета 100 Мбит/с. Однако доступны тарифы со скоростью 50 Мбит/с (стоимость 27 рублей), потом сразу 200 Мбит/с (45,45 рубля) и 500 Мбит/с (60 рублей).

Скорость интернета 100 Мбит/с можно получить только в составе пакета услуг «Ясна 100», который стоит 41,50 рубля в месяц и включает домашний телефон и телевидение ZALA. В зависимости от выбранных дополнительных надстроек стоимость тарифа может измениться.[/info_b]

Представитель «Белтелекома» подчеркнул, что компания не может игнорировать экономическую составляющую. «[Если проведём оптику туда, куда это делать невыгодно, то] тогда уважаемый комитет госконтроля скажет „здравствуйте“», — пояснил Мельников, имея в виду, что контролирующий госорган может предъявить претензии по поводу нерационального использования средств.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, в той же передаче представитель Министерства связи Беларуси предположил, когда в стране может появиться 5G-связь.

«Все документы подготовлены» — В Минсвязи предположили, когда в Беларуси появится 5G