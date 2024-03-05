"Планируем выкупить всю деревню" — Белорусы показали, какие дома приобрели за "одну базовую"

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Опубликовано: 05.03.2024 12:22 , Обновлено: 05.03.2024

В TikTok начали массово публиковать видео с домами за одну базовую величину (в 2024 году — 40 рублей, в 2023 — 37). Что белорусы купили за такие деньги?

Несколько лет назад государство предложило белорусам покупать заброшенные дома в деревне. Все доступные предложения собираются в Едином реестре пустующих домов. Для мечтающих иметь свой домик в деревне это может стать вариантом приобретения такой недвижимости. Своими находками белорусы начали делиться в Tik-Tok собирая их под тегом #домзаоднубазовую.

“25 соток земли… или деревьев”

В комментариях helen…777 рассказала, что дом с участком в д. Заболотье (Белыничский район) они с семьей нашли через реестр и купили достаточно быстро. Решили расширить участок до 50-ти соток. На всю процедуру с оформлением потратили около 700 рублей.

“В наших планах выкупить всю деревню”

Пользовательница с ником dommeshta также рассказала о доме купленном за 37 белорусских рублей.

“Местоположение я называть не буду, но скажу, что более 4 лет место, где рядом будут сосновый лес, речка и уединенное состояние. В наших планах выкупить всю деревню”, — отметила девушка.

В комментарии к видео она поделилась задумкой и рассказала, что планируют с мужем “развивать славянские традиции, помогать людям и душевно отдыхать, наслаждаясь закатами”.

В профиле пользовательницы уже много видео с обзором дома и ответами на вопросы подписчиков.

“Здесь свалка”

Парень с ником na_dache_sami показал участок, который приобрел за одну базовую величину в Гомельской области. На территории присутствуют несколько хозпостроек, кучи мусора. Сам дом в достаточно запущенном состоянии. Мужчина делится подробным обзором и этапами проделанной работы в своем аккаунте.

“Работы непочатый край. Получше нельзя было найти?”, — поинтересовался один из комментатор, на что мужчина ответил, что при выборе дома в приоритете стояло его местоположение.

“Место для хорошей дачи”

Белорус с ником sveremeychik показал дом, который приобрел за одну базовую в Минском районе. На территории “дом, пристройки с участком в 10 соток”.

“1 базовая величина ( 14$) + расходы исполкома (220$). Далее подключение света, переоформление ждёт и т. д . Ещё не знаю во сколько станет”, — ответил мужчина на вопрос о стоимости одному из комментаторов.

Ранее Телеграф рассказывал о подводных камнях, которые таят в себе предложения купить дом за одну базовую.

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