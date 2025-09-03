Белорусы стали на 2500% чаще вбивать в поиск одну фразу с начала сентября

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Опубликовано: 03.09.2025 13:19 , Обновлено: 03.09.2025

Анализ поисковых трендов показал, чем живут белорусы в начале осени. Google Trends зафиксировал занимательный рост интереса к одному запросу.

Так, по их данным, спрос на « готовые домашние задания » увеличился на 2500% за неделю.

Вслед за ГДЗ идёт запрос « решебник » (+1150%), а также конкретные запросы по предметам и классам. Рост популярности запроса « КШП бел », сервиса для оплаты школьного питания, показал, что в учебный процесс активно включились и родители.

ГДЗ, или «Готовые домашние задания», — это сборники с решёнными задачами и упражнениями из школьных учебников. На протяжении многих лет они остаются одним из самых популярных, хотя и спорных, вспомогательных инструментов для белорусских школьников.

Скриншот: trends.google.com

Скриншот: trends.google.com

Но не только учёбой заняты умы белорусов. Высокие позиции в еженедельных трендах занял и развлекательный контент. Запросы « Битва сильнейших » и « Битва сильнейших 2 сезон » показали рост на 700% за неделю каждый. Речь идёт о российском мистическом шоу на ТНТ про экстрасенсов.

Согласно суточным трендам, 3 сентября интерес к одноимённому запросу и фамилии « Шуфутинский » вырос более чем на 1000%. Это связано с ежегодной интернет-традицией слушать известную песню и публиковать мемы о «перевёрнутом календаре».

Скриншот: trends.google.com

Новостная повестка также повлияла на поисковые запросы. Рост интереса к слову « Мурино » (+350% за неделю), скорее всего, связан с сообщениями из Ленинградской области РФ о задержании мигранта, который пытался увести ребёнка в лес.

Кроме того, в топе оказались и политические деятели. Белорусы искали информацию о премьер-министре Словакии Роберте Фицо . Вероятно, это связано с его недавней встречей с Президентом России Владимиром Путиным.

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В тренды попал и бывший президент Украины Виктор Янукович . По какому поводу, рассказывали журналисты Telegraf.news.

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Любители спорта активно следили за теннисом. Автоматический выход Арины Соболенко в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open) из-за травмы чешки Маркеты Вондроушовой подстегнул интерес к этой теме.

Помимо этого, в трендах замечены актёры Хлоя Грейс Морец , Роман Попов и Дуэйн «Скала» Джонсон .

Напомним, в белорусских школах ограничили использование мобильных телефонов. В первые дни учёбы некоторые родители поспорили в соцсетях о принятых нововведениях.

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