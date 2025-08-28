Какое наказание грозит школьникам за мобильный телефон с 1 сентября? В Минобразования Беларуси объяснили

Опубликовано: 28.08.2025 13:25 , Обновлено: 28.08.2025

Начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова 28 августа разъяснила, какое наказание может грозить белорусским школьникам за нарушение "телефонного режима" во время учебного процесса с 1 сентября.

На пресс-конференции в Национальном пресс-центре, отвечая на вопрос о возможном наказании для тех, кого заметят в учебное время с мобильным телефоном, Каржова заверила, что в этом случае будет проводиться исключительно разъяснительная работа.

“Мы, конечно же, не питаем иллюзий, не говорим, что не будет у нас таких фактов с 1 сентября. И будут ребята пытаться пронести мобильные телефоны. Ну какое наказание? Только разъяснение, только убеждение, только работа с родителями и учащимися”, – процитировало Каржову агентство Sputnik.

Представительница Минобразования высказала предположение, что “наиболее показательной и активно” с точки зрения нарушений “телефонного режима” станет первая учебная четверть, пока дети и подростки не адаптируются к новым реалиям и не примут изменившиеся правила. По словам Каржовой, школьникам “придётся привыкать” к живому общению со сверстниками, но при этом начальник управления Минобра выразила уверенность в том, что школьникам “будет интересно”.

“Если один остался, что он будет делать, если по сети не поиграешь? Тут только убеждение и разъяснение – нужно заинтересовать. Здесь активная работа и с родителями, и с учащимися”, – пояснила позицию министерства чиновница.

По словам Каржовой, главной целью запрета на мобильные в школах является “поднять двигательную активность на перерывах”. “Чтобы ребята смотрели друг другу в глаза, чтобы ребята общались”, - пояснила она.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что что для некоторых школьников сделали исключения. Правда, для того, чтобы иметь законное право не сдавать свой мобильный на время учебного процесса школьникам придётся сходить к врачу и взять новую справку с соответствующими рекомендациями. Причём оказалось, что общей формулировки в рекомендациях «разрешено использование мобильной связи по медицинским показаниям» будет недостаточно.

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