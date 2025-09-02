Путин предложил Фицо перекрыть газ Украине - "Есть какие-то пределы"

Опубликовано: 02.09.2025 15:26 , Обновлено: 02.09.2025

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине, после того, как политик пожаловался на атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры.

Вопрос поставок газа политики в числе прочего обсудили в ходе двухсторонней встречи в Пекине, куда оба прибыли для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

В ходе встречи с Путиным, согласно стенограмме пресс-службы Кремля, Фицо заявил об увеличении объёмов российского газа, поставляемого в страну по газопроводу “Турецкий поток” - почти до 4 млрд кубометров, и выказал опасения по поводу безопасности будущих поставок на фоне участившихся ударов по российской энергетической инфраструктуре. Фицо пригрозил Киеву “жёсткой реакцией” и пообещал “очень серьёзно открывать этот вопрос” на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая запланирована 5 сентября в Ужгороде.

Он также заявил, что Словакии планирует выступить против решения Еврокомиссии о полном запрете на транспортировку российского газа и нефти с 2027 года.

“Мы будем голосовать против этого решения в Евросоюзе. И я уверен, что до 1 января 2028 года многое может измениться и что RePowerEU не будет действовать, потому что он наносит нам большой вред”, - заявил политик, выказав заинтересованность в сотрудничестве с Россией в энергетической области.

В свою очередь Путин, комментируя удары по объектам энергетической инфраструктуры, заявил, что тем самым Украина наносит ущерб не России, а только их партнёрам.

“Ну что можно сказать? Ведь Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии – и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов”, - процитировала Путина его пресс-служба.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, такая угроза уже звучала из уст министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. 26 августа он заявил, что удары украинских военных по нефтепроводу “Дружба” “равнозначны нападению на Венгрию и Словакию”, упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в “открытых, грубых и бесстыдных” угрозах в адрес Будапешта и напомнил, что в силах Будапешта - оставить страну без электричества.

Венгрия обвинила Украину в «нападении» и пригрозила отключить электричество. Что ответил Киев?