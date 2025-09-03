«Легче без него приходить» - Белорусы поспорили в TikTok из-за очередей за телефонами в школах

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Опубликовано: 03.09.2025 09:48 , Обновлено: 03.09.2025

В TikTok появились первые видео-реакции на новые правила, заработавшие в белорусских школах с 1 сентября. Речь о запрете на использование телефонов в учебное время. Школьники показали толпы, которые выстраиваются к шкафчикам, где запирают телефоны на время занятий, а родители описали свои "нюансы", в которыми им пришлось столкнуться в первые дни нового учебного года.

Так, автор одного из видео в TikTok показал толпу школьников, которым якобы приходится стоять в очередях в ожидании, пока им отдадут их гаджеты по окончании уроков. В комментариях под роликом откликнулось много школьников, которые поделились своими “телефонными приключениями” в первый же учебный день.

Если верить комментаторам, у кого-то в первый же день “потеряли ключ от шкафчика”, где хранятся телефоны, у кого-то случились первые “аварии” с выроненными смартфонами, у кого-то - перепутали коробки с телефонами разных классов.

Проблем в комментариях перечислили так много, что некоторые предположили, что уже “через неделю этот закон уберут”, но большинство комментаторов всё же высказали мнение, что на “отладку системы” просто потребуется какое-то время, а сами школьники вскоре адаптируются к новым правилам.

“Ввели правила, а механизм их реализации не продумали. Как и с самокатчиками. А на бумаге всё выглядело красиво”, - написал один из зрителей.

Многие предложили “самый эффективный” способ избежать проблем с телефоном - и необходимости ждать в очередях, и излишнего стресса от беспокойства за судьбу и безопасность любимого гаджета - просто ходить в школу без смартфона.

“Легче без телефона приходить”, - написал один из зрителей.

“Зачем его носить в школу, если в здании школы пользоваться запрещено?” - задал риторический вопрос другой.

“Моя дочка-пятиклассница оставляет телефон дома. Не вижу никакой проблемы. Пришла домой - отзвонилась… Всё просто. Нужно воспитывать детей более самостоятельными”, - поделилась своим родительским опытом третья.

Впрочем, не все родители придерживаются такого мнения. Одна из мам поделилась в TikTok итогами первого учебного дня своего сына. Мальчик забыл забрать свой гаджет по окончании занятий, из-за чего забирать его пришлось с родителями и ждать целый урок, пока освободится учитель, у которого были ключи от шкафчика. Женщина также обратила внимание на неорганизованность процесса возврата телефонов.

“Шкафчики один к одному. Приходят 11 классов по 30 человек, и там такая толкучка! Меня просто сшибли с ног. Дети толкаются, падают, кричат, орут. Все ключи параллели повесили на одну связку. Один учитель берёт - остальные не знают, куда ушла связка. 300 учеников лезут один другому на голову”, - описала происходящее в школе мама.

По её словам, пока “все в шоке - и учителя, и ученики”.

В то же время другая мама, наоборот, призвала родителей “успокоиться” и не устраивать из нового правила в школе проблему.

“Для хорошего образовательного процесса нужны только учитель, ученик и тетрадь. И всё, больше - ничего. Пусть хотя бы в школе отдохнут от этого телефона”, - подчеркнула автор ролика.

Ранее Telegraf.news рассказал, что начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова 28 августа предупреждала о том, что к новым правилам в школе с 1 сентября придётся привыкать и ученикам, и учителям. Она высказала предположение, что «наиболее показательной и активно» с точки зрения нарушений «телефонного режима» станет первая учебная четверть, пока дети и подростки не адаптируются к новым реалиям и не примут изменившиеся правила. По словам Каржовой, школьникам «придётся привыкать» к живому общению со сверстниками, но при этом начальник управления Минобразования выразила уверенность в том, что школьникам «будет интересно».

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