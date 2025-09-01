Янукович впервые за 3 года выступил в СМИ

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Опубликовано: 01.09.2025 18:03 , Обновлено: 01.09.2025

Бывший президент Украины Виктор Янукович, не появлявшийся в публичном пространстве почти три года, выступил с заявлением для российских государственных СМИ. Он прокомментировал слова Владимира Путина о причинах войны в Украине и поддержал его позицию по НАТО.

В своём обращении, которое опубликовало агентство РИА Новости, Янукович заявил, что Владимир Путин «совершенно прав». По словам экс-президента, он всегда целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС, но при этом был «категорическим и убеждённым противником» вступления страны в НАТО.

«Я всегда чётко и отчётливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне», — заявил он.

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По словам источника, Янукович общался с журналистами, но время, место и причина беседы неизвестны. Также неясно, где сейчас находится экс-президент Украины.

Как сообщило издание «Агентство», это первое появление Януковича в российских государственных СМИ с июля 2022 года. Его заявление прозвучало сразу после выступления президента России на саммите ШОС, где тот сказал, что «кризис» начался с «госпереворота» в Украине в 2014 году, спровоцированного, по мнению Путина, попытками Запада «втянуть страну в НАТО».

Напомним, массовые протесты в Украине, получившие название «Евромайдан», начались 21 ноября 2013 года. Поводом для них стал отказ властей Украины в лице президента Януковича и премьер-министра Азарова от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Этот шаг многие в Украине восприняли как отказ от европейского курса и разворот в сторону России.

Протесты, переросшие в силовое противостояние, привели к отстранению Януковича от власти и его бегству в Россию.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева осудил Януковича на 13 лет за государственную измену. Политик участвовал в заседаниях по видеосвязи.