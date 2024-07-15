А вы знаете, зачем нужны эти 7 клавиш на клавиатуре? Insert и Tab будут полезны, а вот какие скоро исчезнут

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Опубликовано: 15.07.2024 12:59 , Обновлено: 15.07.2024

Замечали ли вы эти странные клавиши на своей клавиатуре? Print Screen, SysRq, Scroll Lock, Pause Break, Insert... Звучат как заклинание из "Гарри Поттера", не правда ли? Обычно они "кучкуются" где-то в правом верхнем углу, словно сговорившись. Для чего же они нужны?

Некоторые из них вы, возможно, никогда не использовали. А другие, наверняка, встречали в инструкциях, но так и не поняли, для чего они нужны. В эпоху Windows, где правит мышка и тачпад, эти кнопки кажутся пережитком прошлого, этакими клавиатурными динозаврами. Клавиатура — это как археологическая находка. На ней можно найти следы прошлых эпох, когда компьютеры были большими и страшными, а пользователи — храбрыми и терпеливыми.

Но не спешите списывать их со счетов! Пришло время разобраться с этими загадочными клавишами и узнать, какие секреты они скрывают. Возможно, вы удивитесь, обнаружив, что некоторые из них все еще могут быть полезны (а может, даже незаменимы) в определенных ситуациях.

Print Screen: поймать момент

Название говорит само за себя: “напечатать экран”. И действительно, её первоначальная функция была довольно проста – отправить содержимое экрана на подключенный принтер. В эпоху досовских компьютеров это было настоящим чудом!

В современных версиях Windows клавиша Print Screen работает несколько иначе. Нажатие на неё не отправит вас в путешествие к принтеру, а тихо и незаметно скопирует изображение всего экрана в буфер обмена. Это значит, что вы можете вставить этот снимок экрана (скриншот) в любой графический редактор (например, Paint или Photoshop) или текстовый документ (например, Word).

Кстати, в Windows 8 и более поздних версиях появилось удобное сочетание клавиш Print Screen + Win. Оно позволяет мгновенно сохранить скриншот всего экрана в папку “Изображения\Снимки экрана”. Это быстрый и удобный способ сделать скриншот, не используя буфер обмена.

Хотите запечатлеть только активное окно, а не весь экран? Тогда используйте сочетание клавиш Alt + Print Screen.

Конечно, в Windows есть и более продвинутые способы создания скриншотов. Например, встроенный инструмент “Ножницы” позволяет выбрать область экрана для скриншота и даже добавить к нему аннотации. А сочетание клавиш Win + Shift + S активирует новую панель скриншотов Windows 10 и 11, где можно выбрать различные варианты захвата изображения.

Тем не менее, Print Screen — это классика, которая все еще может пригодиться, особенно если вы привыкли работать с клавиатурой или нужно быстро получить изображение экрана без лишних действий.

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SysRq: системный запрос, затерянный во времени

Взгляните на клавишу Print Screen еще раз. Заметили на ней маленькую надпись SysRq? Это не просто украшение, а название отдельной клавиши, которая когда-то имела большое значение.

SysRq расшифровывается как System Request (системный запрос) и предназначена для отправки команд непосредственно ядру операционной системы. Звучит внушительно, не правда ли? SysRq — это как секретный агент, который спит в логове врага. Он ждет своего часа, чтобы вступить в бой и спасти систему. Но в современных Windows он, похоже, уснул навсегда.

Ныне эта клавиша практически не используется. Её функции были перенесены в другие части системы, а сама SysRq осталась как своего рода рудимент, напоминание о временах, когда компьютеры были гораздо менее дружелюбными к пользователям.

Scroll Lock: застывшая прокрутка

Scroll Lock – еще одна клавиша, которая вызывает недоумение у многих пользователей. Что она делает? Зачем она нужна? И почему она все еще есть на клавиатуре?

В прошлом эта клавиша действительно имела смысл. В некоторых текстовых редакторах и таблицах она изменяла поведение клавиш со стрелками. Вместо того чтобы перемещать курсор, они прокручивали содержимое документа. Это было удобно для просмотра больших объёмов данных без использования мыши.

Однако в современных программах Scroll Lock используется крайне редко. Это как те самые кнопки на пульте от телевизора, которые никто никогда не нажимает. Вы знаете, что они там есть, но не знаете зачем. Большинство разработчиков просто игнорируют её существование, и клавиша остается бездействовать на клавиатуре, словно забытая игрушка.

Тем не менее, Scroll Lock все еще может быть полезна в некоторых специфических случаях. Например, в Excel она позволяет прокручивать лист без изменения позиции выделенной ячейки, а в Microsoft Word она может быть использована для быстрого просмотра документа – в режиме Scroll Lock вы можете использовать клавиши со стрелками для прокрутки текста, не перемещая курсор. Также её поддерживают некоторые игры и консольные приложения.

Но в целом, Scroll Lock — это яркий пример клавиши, которая утратила свою актуальность с развитием технологий и интерфейсов.

Pause/Break: приостановить нельзя продолжить

Клавиша Pause/Break — это еще один привет из эпохи досовских компьютеров. Её название намекает на возможность приостановить какой-то процесс, но в современных версиях Windows она работает не совсем так, как можно было бы ожидать.

В прошлом Pause/Break использовалась для приостановки вывода информации на экран. Это было удобно, например, при просмотре длинных списков файлов или вывода команд в командной строке. Нажатие клавиши “замораживало” экран, а повторное нажатие — “размораживало” его.

Сегодня Pause/Break может пригодиться, например, во время загрузки компьютера, чтобы приостановить вывод информации POST (Power-On Self-Test) и увидеть детальные сообщения о проверке оборудования. Также её могут использовать некоторые консольные приложения (те, которые работают в окне командной строки). В большинстве других случаев Pause/Break просто ничего не делает.

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Insert: вставить или заменить?

Клавиша Insert – это небольшой переключатель на вашей клавиатуре, который может вызвать большую путаницу. Её название, конечно, наводит на мысль о вставке, но на самом деле она имеет два режима работы: “вставка” и “замена”.

В режиме вставки, который обычно является режимом по умолчанию, клавиша Insert активирует ввод текста. Это значит, что новые символы, которые вы вводите, будут вставляться в текст, “отодвигая” уже существующие символы вправо.

Но если вы нажмете Insert один раз, клавиша переключится в режим замены. И вот тут-то начинается самое интересное! В этом режиме новые символы, которые вы печатаете, будут заменять уже существующие символы справа от курсора. Это может быть очень удобно для редактирования текста, например, если вам нужно заменить одно слово на другое.

Чтобы вернуться в режим вставки, просто нажмите Insert еще раз.

Некоторые пользователи случайно переключают Insert в режим замены и потом не могут понять, почему их текст “съедается”. Если вы столкнулись с такой проблемой, не паникуйте! Просто нажмите Insert и все вернется на свои места.

Незаменимые помощники Tab, Fn, AltGr

Помимо “загадочных” клавиш, о которых мы уже рассказали, на клавиатуре есть и другие, не менее важные, но, возможно, более понятные. Они выполняют вспомогательные функции и часто используются в сочетании с другими клавишами.

Tab — это клавиша для быстрого перемещения курсора по элементам интерфейса, например, по полям ввода, кнопкам и ссылкам. Она также используется для создания отступов в тексте.

Fn (Function) — эта клавиша чаще всего встречается на ноутбуках. Она используется для активации дополнительных функций, которые обозначены на клавишах другим цветом (например, регулировка яркости экрана, громкости звука, включение Wi-Fi).

AltGr (Alt Graph) — эту клавишу изредка ещё можно найти на некоторых клавиатурах, в основном старых, справа от пробела. Она функционально похожа на Alt, но используется для доступа к третьему уровню символов на клавишах, например, к различным валютам (@, €, ₤). На клавиатурах без AltGr те же функции выполняет сочетание Ctrl + Alt.

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Судьба “загадочных” клавиш

Итак, мы разобрались с назначением тех самых “загадочных” клавиш, которые многих пользователей ставят в тупик. Как видите, большинство из них – это наследие прошлого, своего рода “привет” из эпохи, когда компьютеры были гораздо менее дружелюбны к пользователям.

С развитием технологий и интерфейсов многие из этих клавиш утратили свою актуальность. Их функции были перенесены в другие части системы или стали доступны с помощью более удобных способов.

Однако некоторые из них, такие как Print Screen и Insert, все еще могут быть полезны в определенных ситуациях. А другие, например, Scroll Lock и Pause/Break, скорее всего, обречены на забвение.

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Мы решили проверить, а как обстоят дела с “загадочными” клавишами на клавиатурах, которые продаются в белорусских магазинах. Пролистали разделы “клавиатуры” и “ноутбуки” в популярных онлайн-каталогах и вот что заметили.

Оказывается, клавиша Fn, которая раньше была атрибутом только ноутбуков, теперь встречается и на стационарных клавиатурах. Видимо, производители решили, что нам нужно больше функциональности.

В клавиатурах привычного типа все те самые “реликвии” — Print Screen, Scroll Lock, Pause/Break, Insert — все еще на месте. Но как только производители пытаются сделать клавиатуру более компактной, эти клавиши первыми идут под нож.

Та же история и с ноутбуками. Почти все современные модели стремятся к минимализму и компактности, и “загадочные” клавиши часто становятся жертвами этой тенденции. В лучшем случае они совмещены с F-клавишами или цифровым блоком, а в худшем — просто отсутствуют.

Из “старой гвардии” на компактных клавиатурах и ноутбуках чаще всего остаются только Tab, Insert и Fn. Остальные же клавиши стремительно уходят в историю.

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Что же ждет эти клавиши в будущем? Возможно, они приобретут новые функции, которые снова сделают их актуальными. Но вероятнее всего, они совсем исчезнут с клавиатур, уступив место новым, более современным элементам управления.

В любом случае, эти клавиши — это часть истории компьютерной техники, которая напоминает нам о том, как далеко мы продвинулись в развитии интерфейсов и взаимодействия с компьютерами.

Ранее Telegraf.news писал, что если вы посмотрите на клавиатуру своего ноутбука или настольного компьютера, то, вероятно, увидите кнопку с логотипом “Windows”. Четыре маленьких окошка — это символ операционной системы Microsoft, которая существует уже более 30 лет. Ее появление стало настоящим новшеством в мире компьютеров. Сегодня ее знают все, но большинство не имеет ни малейшего представления о ее дополнительных функциях.

Об этих скрытых функциях кнопки Win на клавиатуре знают не все. Как облегчить работу на компьютере?