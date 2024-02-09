Ученые доказали, что заклеивание камеры на ноутбуке не спасает от хакеров. Что нужно сделать дополнительно?

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Опубликовано: 09.02.2024 13:46 , Обновлено: 09.02.2024

Хакеры все равно могут вас увидеть — даже если вы заклеите камеру своего электронного устройства скотчем. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического института (MIT), проведя свое исследование. Они рассказали, какое еще действие нужно выполнить обязательно.

Многие люди заклеивают камеры на ноутбуках или планшетах. Таким образом они пытаются обезопасить себя от потенциального слежения и вуайеризма.

Хотя это вполне обоснованное опасение и, как правило, лучше прикрыть объектив, чем не прикрыть, новые исследования ученых показывают, что для подглядывания может использоваться не только камера. Датчики освещенности - еще один элемент, который стоит защитить.

Опубликованное в журнале Science Advances исследование ученых из Массачусетского технологического института показывает, что прикрытие камеры (например, на планшете) не гарантирует стопроцентной защиты от подглядывания хакеров. Упомянутые выше датчики освещенности, которыми производители стремятся оснастить свои устройства хотя бы из-за их способности автоматически регулировать яркость дисплея, являются решением, открывающим хакерам возможность подглядывать за пользователями. Как такое вообще возможно?

В эксперименте исследователи использовали планшет Samsung Galaxy View 2 - большой 17-дюймовый аппарат 2019 года, оснащенный восьмиядерным процессором Exynos 7884. Естественно, он также оборудован датчиком внешней освещенности, который, как и во многих других устройствах подобного типа, расположен рядом с камерой над дисплеем.

Исследователи прикрыли камеру планшета и доказали, что даже несмотря на это, можно предоставить хакерам ценные данные о пользователе. Для этого они использовали комбинацию данных, собранных с датчиков освещенности и света, генерируемого самим планшетом. В то же время они доказали, что хакеры, обладающие необходимыми инструментами, способны распознать положение руки пользователя, за которым ведется наблюдение, определить, находится ли человек перед устройством, и определить, какие жесты он делает, передает Benchmark.

Хотя подглядывание с помощью датчика освещенности не так эффектно, как подглядывание с помощью камеры, оно все равно является ценным инструментом в руках хакеров.

Поэтому, если вы опасаетесь подглядывания, стоит прикрыть не только камеры устройств, но и датчики, расположенные рядом с ними. Хотя это может повлиять на некоторые функции, такое действие гарантирует большую безопасность.

В то же время исследователи из Массачусетского технологического института обратились к производителям электроники. Они порекомендовали обратить внимание на то, какими возможностями могут обладать датчики в устройствах. Также было предложено размещать датчики в других местах - так, чтобы они не были обращены непосредственно к пользователю.

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