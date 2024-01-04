Впервые за 30 лет. На клавиатуре компьютеров и ноутбуков может появиться новая кнопка. Для чего?

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Опубликовано: 04.01.2024 16:45 , Обновлено: 04.01.2024

Почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет может появиться новая клавиша. Она придет на смену кнопке «Windows», которая между клавишами «Alt» и «Ctrl» (рядом еще может быть FN), пояснили в Microsoft. И рассказали, чем смысл новации.

Появление клавиши Copilot, украшенной радужной иконкой, анонсировали в Microsoft. В компании пообещали, что она появится на новых ПК и ноутбуках от партнеров, а также на других устройствах. И добавили, что использовать ее удастся только с Windows 11 – на прежних операционных системах новая клавиша будет выполнять прежнюю функцию, а именно – запускать панель «Пуск». На 11-й же винде нажатие на кнопку Copilot запустит одноименного ИИ-ассистента.

Microsoft уверена, что 2024-й станет «годом ПК с искусственным интеллектом», и потому начала его с изменения клавиатуры. Copilot – это переосмысленный чат-бот Bing, адаптированный для Windows. Он открывается в виде классической боковой панели, с которой можно управлять настройками системы в формате запросов в чате по типу ChatGPT. Кроме того, Microsoft сообщил, что бот сможет подсказать время в других городах, спрогнозировать погоду и даже написать сочинение, используя текст из буфера обмена.

По информации Microsoft, первыми новую клавишу получат новые модели серии ноутбуков Surface в начале года.

[info_b]К слову, недавно Microsoft выпустила Copilot с доступом к GPT-4 и DALL-E 3 для iOS и Android – оно бесплатно для всех и не требует регистрации. Приложение работает аналогично ChatGPT, и даже в некоторых моментах превосходит его.[/info_b]

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