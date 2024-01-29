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Об этих скрытых функциях кнопки Win на клавиатуре знают не все. Как облегчить работу на компьютере?

Об этих скрытых функциях кнопки Win на клавиатуре знают не все. Как облегчить работу на компьютере?
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Если вы посмотрите на клавиатуру своего ноутбука или настольного компьютера, то, вероятно, увидите кнопку с логотипом "Windows". Четыре маленьких окошка — это символ операционной системы Microsoft, которая существует уже более 30 лет. Ее появление стало настоящим новшеством в мире компьютеров. Сегодня ее знают все, но большинство не имеет ни малейшего представления о ее дополнительных функциях. 

В первой операционной системе “Windows 95” появились такие элементы, как рабочий стол, панель задач, меню “Пуск” и иконки приложений. Все это было сделано для того, чтобы облегчить навигацию и использование компьютера. Популярная кнопка с логотипом раньше была предназначена для перехода в меню. Она и теперь выполняет эту роль, но помимо этого у нее есть еще множество полезных функций.

Клавиатурные сочетания

Клавиша с логотипом - это гениальное связующее звено между различными функциями компьютера. Сейчас мы расскажем вам несколько безотказных трюков с использованием этой кнопки. Они облегчат вашу работу, помогут сохранить конфиденциальность и обеспечат должный комфорт.

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Начните с сочетания клавиш “Windows + L” . При одновременном нажатии обеих кнопок экран блокируется. Эта функция пригодится вам на работе, когда вы не хотите, чтобы кто-то заглядывал в ваш компьютер после того, как вы покинули свой стол. Блокировка снимается только при повторном вводе пароля.

Еще одна функция - “Windows + боковая стрелка” , которая позволяет разделить экран на несколько окон, которые должны быть видны одновременно. С помощью этой функции вы можете расположить их в любом направлении.

[info_b]К сожалению, этот трюк работает только на компьютерах с Windows 10, поэтому в старых моделях эта функция может отсутствовать.[/info_b]

При одновременном нажатии “Windows + E” открывается предварительный просмотр диска. Это практичная функция, которая позволяет сэкономить несколько секунд на смене окон за один раз.

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“Windows + A” позволяет открыть центр действий, “Windows + H” запускает диктовку, а “Windows + T” помогает переключаться между приложениями на панели задач.

В комплект каждой клавиатуры входят тысячи сочетаний клавиш, которые помогут вам в повседневной работе с компьютером.

Наверняка вы не раз случайно нажимали что-то, и вдруг открывалась незнакомая функция компьютера, которая вас, мягко говоря, пугала. Возможно, это результат какой-то комбинации клавиш. Самое главное - вернуться в исходное состояние, чтобы случайно не удалить важные файлы или полностью заблокировать стартовый экран. Если это произойдет, вам может понадобиться помощь IT-специалиста для решения проблемы.

Ранее Телеграф писал, что почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет может появиться новая клавиша. Она придет на смену кнопке «Windows», которая между клавишами «Alt» и «Ctrl» (рядом еще может быть FN), пояснили в Microsoft. И рассказали, чем смысл новации.

Впервые за 30 лет. На клавиатуре компьютеров и ноутбуков может появиться новая кнопка. Для чего?

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