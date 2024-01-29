Об этих скрытых функциях кнопки Win на клавиатуре знают не все. Как облегчить работу на компьютере?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.01.2024 12:49 , Обновлено: 29.01.2024

Если вы посмотрите на клавиатуру своего ноутбука или настольного компьютера, то, вероятно, увидите кнопку с логотипом "Windows". Четыре маленьких окошка — это символ операционной системы Microsoft, которая существует уже более 30 лет. Ее появление стало настоящим новшеством в мире компьютеров. Сегодня ее знают все, но большинство не имеет ни малейшего представления о ее дополнительных функциях.

В первой операционной системе “Windows 95” появились такие элементы, как рабочий стол, панель задач, меню “Пуск” и иконки приложений. Все это было сделано для того, чтобы облегчить навигацию и использование компьютера. Популярная кнопка с логотипом раньше была предназначена для перехода в меню. Она и теперь выполняет эту роль, но помимо этого у нее есть еще множество полезных функций.

Клавиатурные сочетания

Клавиша с логотипом - это гениальное связующее звено между различными функциями компьютера. Сейчас мы расскажем вам несколько безотказных трюков с использованием этой кнопки. Они облегчат вашу работу, помогут сохранить конфиденциальность и обеспечат должный комфорт.

Начните с сочетания клавиш “Windows + L” . При одновременном нажатии обеих кнопок экран блокируется. Эта функция пригодится вам на работе, когда вы не хотите, чтобы кто-то заглядывал в ваш компьютер после того, как вы покинули свой стол. Блокировка снимается только при повторном вводе пароля.

Еще одна функция - “Windows + боковая стрелка” , которая позволяет разделить экран на несколько окон, которые должны быть видны одновременно. С помощью этой функции вы можете расположить их в любом направлении.

[info_b]К сожалению, этот трюк работает только на компьютерах с Windows 10, поэтому в старых моделях эта функция может отсутствовать.[/info_b]

При одновременном нажатии “Windows + E” открывается предварительный просмотр диска. Это практичная функция, которая позволяет сэкономить несколько секунд на смене окон за один раз.

“Windows + A” позволяет открыть центр действий, “Windows + H” запускает диктовку, а “Windows + T” помогает переключаться между приложениями на панели задач.

В комплект каждой клавиатуры входят тысячи сочетаний клавиш, которые помогут вам в повседневной работе с компьютером.

Наверняка вы не раз случайно нажимали что-то, и вдруг открывалась незнакомая функция компьютера, которая вас, мягко говоря, пугала. Возможно, это результат какой-то комбинации клавиш. Самое главное - вернуться в исходное состояние, чтобы случайно не удалить важные файлы или полностью заблокировать стартовый экран. Если это произойдет, вам может понадобиться помощь IT-специалиста для решения проблемы.

Ранее Телеграф писал, что почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет может появиться новая клавиша. Она придет на смену кнопке «Windows», которая между клавишами «Alt» и «Ctrl» (рядом еще может быть FN), пояснили в Microsoft. И рассказали, чем смысл новации.

Впервые за 30 лет. На клавиатуре компьютеров и ноутбуков может появиться новая кнопка. Для чего?