Что делать, если тормозит ноутбук? Мало кто знает, что нужно обновить это

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Опубликовано: 08.02.2024 14:17 , Обновлено: 08.02.2024

Когда компьютер начинает тормозить, а приложения загружаются слишком долго, мы начинаем искать причину. Оборудование, которому несколько лет, будет работать медленнее, чем в начале, но это не значит, что оно должно мешать вам работать. Узнайте, как ускорить работу компьютера без необходимости сдавать его в сервис.

Компьютеры с программным обеспечением Microsoft начинают работать медленнее уже через несколько лет использования. Считается, что каждые полгода устройство теряет от 5 до 10 процентов своей мощности.

После нескольких лет работы оно работает гораздо медленнее, пока не доходит до того, что компьютер не позволяет вам свободно работать. Основным фактором, вызывающим потерю мощности, является контроллер. Если он неисправен, отремонтировать его самостоятельно - не выход, но чаще всего для него просто не хватает нужных обновлений. Возможно, решение проблемы с компьютером находится всего в нескольких кликах от вас.

Почему компьютер работает медленно?

В наше время ноутбуки и компьютеры широко доступны, и как только мы начинаем чувствовать, что наша техника начинает работать медленнее, мы покупаем новую.

Средний пользователь заменяет свой компьютер каждые пять лет, когда он начинает, как говорится, “тормозить”. Причин тому может быть много, но чаще всего виноват драйвер, который необходимо регулярно обновлять. Спросите себя, когда вы в последний раз делали это?

Прежде чем мы расскажем вам, как обновить драйвер, важно отметить, что с развитием технологий многие программы устаревают. Производители постоянно совершенствуют их, но если у вас компьютер, которому уже несколько лет, вы можете обнаружить, что его программное обеспечение не соответствует современным стандартам. Неисправный драйвер блокирует работу всего оборудования. В этом случае необходимо отремонтировать компьютер или приобрести новый.

Есть еще одна причина медленной работы - заражение вирусами. Драйверы без обновлений - это открытая дверь для хакеров. Вредоносные программы не видны на первый взгляд, и единственным симптомом “заражения” является замедление работы оборудования.

Как обновить драйвер на компьютере?

Обновлять драйверы следует периодически, раз в несколько месяцев. Стоит следить за сайтом производителя, на котором четко указано, когда должно произойти очередное обновление. Если у вас есть подозрение, что ваш компьютер плохо работает из-за устаревшего драйвера, воспользуйтесь приведенными ниже инструкциями.

Найдите на компьютере “настройки (или параметры)”, а затем введите в поиске “диспетчер устройств”. Нажмите на категорию, чтобы увидеть названия устройств. Затем нажмите устройство, которое нужно обновить и щелкните правой кнопкой мыши. Появится пункт “Обновить драйверы”. Нажмите на него.

Если система не нашла новый драйвер, вы можете поискать обновление на сайте производителя компьютера и выполнить аналогичное обновление. Там вы найдете пошаговую инструкцию, как это сделать.

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