Зарплаты - до 6962 рублей. Белорусские молокозаводы опубликовали почти 500 вакансий. Кого ищут?

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Опубликовано: 24.12.2024 17:29 , Обновлено: 24.12.2024

Минский молочный завод № 1, предприятия "Молочный мир" на Гродненщине и "Молочные горки" на Могилевщине опубликовали на портале государственной службы занятости почти 500 вакансий. Посмотрели, кто кого ищет и на какие зарплаты.

Так, “Молочные горки”, расположенные в Горках Могилевской области, опубликовали 25 вакансий. Самое привлекательное зарплатное предложение - 3588–6962 рубля - для первого [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1217898/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] заместителя [/link] директора - главного инженера. И требование к кандидату на должность всего одно - высшее образование. Рабочее место - в городе Горки по улице Мира, 19.

В остальных вакансиях зарплата поскромнее. Например, [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1336128/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] буфетчику [/link], требование к которому - профессионально-техническое образование, пообещали платить 692–1176 рублей. Примерно такое же денежное вознаграждение предложили и кладовщику - 797–1196 рублей (тоже в качестве единственного требования указали профессионально-техническое образование).

Вот еще какие вакансии опубликовали “Молочные горки”:

подсобный рабочий - 700-1100 рублей,

водитель погрузчика - 657-1086,

уборщик производственных и служебных помещений на полставки - 313-550 рублей,

лаборант химико-бактериологического анализа - 692-1140,

мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции - 1280-2140,

машинист холодильных установок - 626-1050,

оператор котельной - 692-1130,

изготовитель творога - 890-1700,

аппаратчик пастеризации - 1100-1800,

оператор расфасовочно-упаковочного автомата - 1400-2361.

[info_b]С полным перечнем вакансий этого завода можно ознакомиться [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?business_entity=506587&extended_search=True” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

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Минский молочный завод № 1

Минский молочный завод разместил значительно больше вакансий - 380. Например, [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1135710/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] мастеру [/link] по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики пообещали платить каждый месяц 2500-3000 рублей. От соискателя требуется высшее образование и опыт работы от пяти лет. Рабочее место - в Минске на проспекте Партизанском, 170.

Для [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1336096/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] аппаратчика [/link] производства сухих молочных продуктов зарплата меньше - 1500 рублей. Но и из требований указали только среднее специальное образование. Работать нужно будет по двусменному графику в Воложине по улице Пушкина, 60.

Сразу три вакантных места [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1278838/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] грузчика [/link] предложило предприятие. Кандидату, судя по информации о вакансии, достаточно иметь общее среднее образование. Рабочее место - в Молодечно, а платить пообещали 1000-1500 рублей.

Также в этом городе завод открыл вакансию [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1263364/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] водителя [/link] с категориями В и С, свободно два места. Кроме прав, от кандидата требуется профессионально-техническое образование. А зарплата - 1500-1800 рублей.

Вот еще вакансии этого завода:

[info_b]Полный перечень вакансий Минского молочного завода № 1 - по этой [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?profession=&business_entity=450420®ion=&salary_min=&salary_max=&work_mode=&employment_nature=&education=&workplace_category=&search_period=0&paginate_by=&sort_by=&extended_search=True” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link]. [/info_b]

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“Молочный мир”

“Молочный мир” на портале государственной службы занятости разместил 76 вакансий. [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1254969/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] Начальнику [/link] отдела пообещали зарплату размером 2200–3960 рублей. Кандидат на должность должен иметь высшее ветеринарное или зоотехническое образование, а также опыт работы в сельскохозяйственных организациях главным зоотехником или главным ветврачом от пяти лет. Работать нужно будет в Гродно по улице Гаспадарчая, 28.

Работодатель предупредил, что будет отбирать кандидатов только по резюме на конкурсной основе. Зарплата для [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1223607/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] сыродела-мастера [/link] уже меньше - 2300-2700 рублей, пообещали соцпакет. Здесь рабочее место в Скиделе (ул. Зеленая, 1). От кандидата на должность требуется среднее специальное образование и опыт работы от двух лет.

Еще предприятию нужен [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1223609/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] электромонтер [/link] по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ему тоже пообещали соцпакет, зарплата - 1900-2000 рублей. Соискатель должен иметь профессионально-техническое образование и опыт работы от одного года. Режим работы двусменный, а рабочее место - в городском поселке Большая Берестовица.

В Гродно “Молочный мир” ищет [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1252888/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] оператора [/link] расфасовочно-упаковочного автомата с зарплатой 1900-2200 рублей. Указали лишь одно требование к кандидату - профессионально-техническое образование.

Вот еще вакансии этого предприятия:

[info_b]С полным перечнем вакансий завода можно ознакомиться [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?profession=&business_entity=200713®ion=&salary_min=&salary_max=&work_mode=&employment_nature=&education=&workplace_category=&search_period=0&paginate_by=&sort_by=&extended_search=True” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

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Ранее Telegraf.news писал, что Национальный статистический комитет (Белстат) 24 декабря опубликовал данные по средней номинальной начисленной зарплате в ноябре 2024 года. По информации ведомства, в прошлом месяце белорусы в среднем зарабатывали 2331,8 рубля (до вычета налогов). Посмотрели, как этот показатель изменился по сравнению с предыдущим месяцем и как изменилась средняя зарплата белорусов за год в пересчете на доллары.

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