«Держи форму, заменишь меня» - «Евроопт» показал, как ищет новых сотрудников. Комментаторы в TikTok возмутились

🎥 Видео

Опубликовано: 12.12.2024 16:18 , Обновлено: 12.12.2024

Торговая сеть "Евроопт" в своем аккаунте TikTok опубликовала ролик, в котором показала, как привлекает новых сотрудников к себе на работу. Видео вышло с шуточным подтекстом, но многие комментаторы юмор не оценили.

Так, в постановочном ролике между кассиром и покупателем в магазине произошел такой диалог:

Держи форму, заменишь меня, пока я на обед схожу, - обратилась кассир к девушке.

Не хочу, - ответила та.

Как это не хочу? А кто работать будет? - спросила работница “Евроопта”.

Девушка, я просто за молоком зашла, - возразила ей покупательница.

Все говорят “Я просто за молоком зашла”, а потом по 10 лет работают, - утверждает кассирша.

Она решила “заманить” потенциального нового сотрудника обещанием бонуса в 750 рублей при трудоустройстве.

В комментариях люди стали делиться опытом работы в сети “Евроопт”. “Как же я рада, что убежала из этого ада. Еще и увольняли месяц. Никому не советую”, - написала одна пользовательница TikTok.

“Так в “Евроопте” и зарплата - 750-800 рублей. Не зарплата, а слезы”, - считает другая.

“Выполнял обязанности семи специалистов, притом из моей зарплаты, которую я получал в целлофановом пакетике, директриса отщипывала какую-то часть”, - утверждает третий.

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Кто-то решил дать совет кассирше: “Директора посади в кассу, а сама чеши на обед”.

Еще одна комментаторша заявила, что при увольнении “Евроопт” (и не только он) забирает денежный бонус: “При трудоустройстве они дают, а при увольнении забирают обратно”.

Однако кого-то предложение работы от “Евроопта”, видимо, заинтересовало. “И со статьей берут?” - спросила комментаторша.

“Это с “Еврика” только со статьей уйти”, - ответили ей.

“Еле уволился, очень высокая нагрузка, трудно уволиться. При устройстве подсовывают коллективный договор, где описана матпомощь. Потом не отдают на руки, и его нигде не найти … В общем, куда угодно, только не “Евроторг”, - поделился еще один юзер TikTok.

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Впрочем, кто-то, видимо, доволен работой в организации. “Ну не знаю. В Минске 1500 в “Еврике” зарабатываю”, - написал комментатор.

Какие зарплаты в “Евроопте”?

У компании есть отдельный [link href=“https://e-rabota.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] сайт [/link] с вакансиями - всего их 2384. Ищут контролеров-кассиров, грузчиков, продавцов, пекарей, поваров, охранников, уборщиков, заведующих отделами и не только. Вот некоторые зарплатные предложения:

Ранее Telegraf.news писал, что на портале государственной службы занятости опубликовали вакансию кухонного рабочего с очень неплохой для этой должности зарплатой — 4514 рублей. Ни опыт, ни какое-то специальное образование для трудоустройства, судя по описанию вакансии, не нужны. Но не все так просто.

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