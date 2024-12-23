«Что там надо простимулировать?» - Белорус похвастался доплатой в 4748 рублей к зарплате. Кем работает?

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Опубликовано: 23.12.2024 14:16 , Обновлено: 23.12.2024

Белорус опубликовал в TikTok свой расчетник, в котором удивляет не столько размер самой зарплаты, сколько сумма "доплат стимулирующего характера" - 4748,24 рубля. Кто-то не поверил в реальность суммы, кто-то спрашивал, где так платят, а кто-то посочувствовал автору видео, увидев количество дней в месяце, когда он работал.

Судя по информации на расчетнике, он за август 2024 года. Сумма к выдаче составила 5026,45 рубля. Она (до вычета налогов, вероятно) состоит из:

начисление за 37 часов сверхурочной работы - 35,89 рубля,

сдельная оплата труда за 31 день - 1356,64,

за работу в выходные - 175,05,

доплата за вредность - 22,32,

доплаты стимулирующего характера - 4748,24 рубля.

“Такой зарплаты нигде нету”, - [link href=“https://www.tiktok.com/@aleksei_qqqq/photo/7450866793633074437?_d=secCgYIASAHKAESPgo8kbnTJ6ulGRX4BEKAbj%2B9gG8r3q85geoyZBd%2BPNCFfIpMRaTd4HWDfdMAnue5g9RjVxDoSJn1FV98GahLGgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=254c4fab4a2fda11758456e7d304a3c8124ddc357e13feae53e06da06177e407&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%22click_empty_to_play%22%3A1%2C%22dynamic_cover%22%3A1%2C%22follow_to_play_duration%22%3A-1.0%2C%22profile_clickable%22%3A1%7D&pic_cnt=1&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAEowBAhRu99_U-q1MyYYeNSAIL98VBWZTUtDbo7_GYWP7ofjEpfM5rUO4vZHvjBDA&share_app_id=1233&share_item_id=7450866793633074437&share_link_id=f32eed7d-1859-4cff-90e6-9863ba53bb9f&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m×tamp=1734891962&u_code=ed3a3ea3ic6bhm&ug_btm=b2001&ug_photo_idx=0&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=7344678413536117766&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=telegram” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждает [/link] один комментатор.

“Доплата стимулирующего характера - 4748 рублей. Это что там надо было простимулировать?” - поинтересовался другой.

В одном из комментариев автор видео рассказал, что работает электрогазосварщиком 6-го разряда “на высотах” в Минске. В какой именно организации, не уточнил.

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Многие пользователи TikTok обратили внимание в первую очередь на количество рабочих дней, а не на деньги. “31 день… Это не жизнь, а рабство получается. Целый месяц без единого выходного, и на выходе даже полторашки “зелени” нет”, - поделился мнением юзер.

Кто-то же спросил, как часто автору видео дают эти доплаты стимулирующего характера: ежемесячно или раз в пять лет. И он ответил, что каждый месяц.

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“А в 25 [лет] будешь блокады в позвоночник ставить от боли в спине”, - считает еще одна комментаторша. На это автор ответил, что, “значит, оно того стоило”.

Некоторые, к слову, не верили в реальность расчетника. “Я таких расчетников и побольше за 20 минут на компе изображу”, - написал пользователь TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что на портале государственной службы занятости опубликовали вакансию кухонного рабочего с очень неплохой для этой должности зарплатой — 4514 рублей. Ни опыт, ни какое-то специальное образование для трудоустройства, судя по описанию вакансии, не нужны. Но не все так просто.

Зарплата — 4514 рублей. Белорусам предложили вакансию кухонного рабочего без опыта. В чем нюанс?