Средняя зарплата белорусов в ноябре снизилась почти на 32 рубля. Как изменилась за год в долларах?

📊 Анализ

Опубликовано: 24.12.2024 14:45 , Обновлено: 24.12.2024

Национальный статистический комитет (Белстат) 24 декабря опубликовал данные по средней номинальной начисленной зарплате в ноябре 2024 года. По информации ведомства, в прошлом месяце белорусы в среднем зарабатывали 2331,8 рубля (из этой суммы следует ещё вычесть обязательные налоги, чтобы получить сумму реальной зарплаты). Посмотрели, как этот показатель изменился по сравнению с предыдущим месяцем и как изменилась средняя зарплата белорусов за год в пересчёте на доллары.

Согласно свежим данным Белстата, средняя зарплата в ноябре составила 2331,8 рубля (в октябре - 2363,4 рубля, то есть меньше на 31,6 рубля или 1,4%). Меньше стали получать во всех регионах Беларуси, в том числе в столице. Впрочем, здесь зарплаты по-прежнему самые высокие в стране: 3112 рублей (в октября было на 37,4 рубля больше - 3149,4 рубля).

В разрезе по видам экономической деятельности топ-3 самых прибыльных с точки зрения зарплат сфер остался практически неизменным, причём, вопреки общей тенденции к снижению уровня средних зарплат, у работников некоторых сфер доходы, наоборот, подросли в ноябре.

Так, больше всего, судя по статистике ведомства, в Беларуси по-прежнему зарабатывают в сфере информации и связи - 5770,9 рубля - то есть на 124,3 рубля больше, чем месяцем ранее. На втором остались представители финансовой и страховой деятельности, хотя их зарплаты упали сразу на 167,6 рубля - до 3411,3 рубля). На третье место вырвались работники профессиональной, научной и технической деятельности - их средние зарплаты в ноябре составили 2907,8 рубля (что, впрочем, на 11,6 рубля ниже, чем в октябре).

Как изменились средние зарплаты белорусов за год в долларах?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы сравнили свежие данные Белстата с данными за ноябрь 2023 года, переведя их в доллары по курсу Национального банка на 30 ноября.

В ноябре 2023 года белорусы получали в среднем 1975,6 рубля. Это было эквивалентно 635,2 доллара (3,11 рубля за доллар по курсу Нацбанка на 30.11.2023 года).

Ноябрьская зарплата этого года - 2 331,8 рубля – в пересчёте на доллары по нынешнему курсу составила уже 649,5 доллара (3,59 рубля за доллар по курсу Нацбанка на 30.11.2024 года).

Таким образом, исходя из официальной статистики, средние зарплаты белорусов (до вычета налогов) за год подросли как в национальной валюте, так и в долларах - на 356,2 рубля и на 14,3 доллара , соответственно.

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