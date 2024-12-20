"За эти деньги многие готовы сменить профессию" - В Минлесхозе Беларуси рассказали, почему не могут набрать желающих на зарплату 6000 рублей

Опубликовано: 20.12.2024 15:37 , Обновлено: 20.12.2024

В Минлесхозе Беларуси сообщили, что там состоялась аттестация руководителей нклутоых лесхозов. Во время встречи с ними заместитель министра удивился, что в Пуховичском лесхозе Минской области не могут найти работников на зарплату 6 тыс. рублей.

Речь идёт о заработках операторов лесозаготовительной техники. «За эти деньги многие готовы сменить профессию. Где размещаете вакансии?», - удивился первый замминистра.

Однако в ответ услышал, что желающие на такую зарплату есть, а жилья им нет. Поэтому переехать в этот район из других кандидаты не могут. В итоге в пресс-службе Минлесхоза сообщили, что в Марьиной Горке лесникам нужно общежитие либо другое жилье, чтобы люди могли работать вахтовым методом. А глава местного лесхоза пообещал построить две квартиры.

Ранее Telegraf.news писал, что генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Игорь Дегтярик заявил, что после повышения зарплаты в одном из лесхозов региона работники стали “творить едва ли не волшебство”. Он рассказал, до какой суммы пришлось их повысить.

«За тысячу никто работать не будет» — На Гомельщине пообещали поднять зарплаты работникам этих предприятий