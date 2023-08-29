Нацбанк предложил разрешить белорусам не платить по микрозаймам. Но не навсегда и не всем
В Беларуси на общественное обсуждение вынесли проект Закона «О потребительском кредите (микрозайме)». В частности, предлагается обязать кредитодателей некоторым людям разрешить не платить по микрозаймам. Но не всегда и не всем.
В Нацбанке считают, что принятие норм, установленных этим проектом, “поспособствует развитию потребительского кредитования, сделает его более доступным, повысится качество оказываемых банками услуг и уровень защиты прав потребителей”.
Нацбанк объявил о нововведениях по кредитным историям белорусов. Что изменят?
В нем речь идет о вопросах, связанных с:
- информированием о микрозайме;
- действиям, предшествующим заключению с людьми договоров микрозайма, в том числе оценкой кредитоспособности заявителя;
- заключении договоров микрозайма, изменением условий договора, особенностями его возврата.
Проектом, в частности, предлагается обязать кредитодателя:
- размещать информацию о потребительском кредитовании (микрозайме) на своем сайте;
- до заключения договора предоставлять заявителям информацию об условиях кредитования, осуществлять оценку их платежеспособности;
- в случае положительного решения о предоставлении микрозайма с превышением установленного законом размера показателя долговой нагрузки, заявитель должен быть об этом уведомлен;
- предоставлять кредитополучателям, находящимся в трудной жизненной ситуации, отсрочку (рассрочку) платежа на срок не менее трех месяцев.
Также проект Закона предусматривает:
- установление ряда условий договоров микрозайма в качестве существенных;
- возможность участия третьих лиц при осуществлении потребительского кредитования от имени кредитодателя без взимания вознаграждения;
- определение особенностей уступки прав (требований) по договору потребительского кредита (микрозайма).
Свои замечания и предложения можно высказать здесь с 29 августа по 8 сентября 2023 года.
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