Нацбанк предложил разрешить белорусам не платить по микрозаймам. Но не навсегда и не всем

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Опубликовано: 29.08.2023 12:51 , Обновлено: 29.08.2023

В Беларуси на общественное обсуждение вынесли проект Закона «О потребительском кредите (микрозайме)». В частности, предлагается обязать кредитодателей некоторым людям разрешить не платить по микрозаймам. Но не всегда и не всем.

В Нацбанке считают, что принятие норм, установленных этим проектом, “поспособствует развитию потребительского кредитования, сделает его более доступным, повысится качество оказываемых банками услуг и уровень защиты прав потребителей”.

Нацбанк объявил о нововведениях по кредитным историям белорусов. Что изменят?

В нем речь идет о вопросах, связанных с:

информированием о микрозайме;

действиям, предшествующим заключению с людьми договоров микрозайма, в том числе оценкой кредитоспособности заявителя;

заключении договоров микрозайма, изменением условий договора, особенностями его возврата.

Проектом, в частности, предлагается обязать кредитодателя:

размещать информацию о потребительском кредитовании (микрозайме) на своем сайте;

до заключения договора предоставлять заявителям информацию об условиях кредитования, осуществлять оценку их платежеспособности;

в случае положительного решения о предоставлении микрозайма с превышением установленного законом размера показателя долговой нагрузки, заявитель должен быть об этом уведомлен;

предоставлять кредитополучателям, находящимся в трудной жизненной ситуации, отсрочку (рассрочку) платежа на срок не менее трех месяцев.

Также проект Закона предусматривает:

установление ряда условий договоров микрозайма в качестве существенных;

возможность участия третьих лиц при осуществлении потребительского кредитования от имени кредитодателя без взимания вознаграждения;

определение особенностей уступки прав (требований) по договору потребительского кредита (микрозайма).

Свои замечания и предложения можно высказать здесь с 29 августа по 8 сентября 2023 года.

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