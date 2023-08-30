Новый указ дал силовикам право блокировать банковские операции белорусов. Зачем и когда начнет действовать?

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Опубликовано: 30.08.2023 18:17 , Обновлено: 30.08.2023

Александр Лукашенко 29 августа подписал указ "О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям". Согласно документу, Нацбанк должен организовать между правоохранительными органами и банками обмен «информацией о несанкционированных платежных операциях и попытках их совершения».

Пресс-служба Лукашенко отметила, что сделано это для того, чтобы быстро блокировать несанкционированные банковские операции.

В каких случаях могут приостановить банковские операции?

Банковские операции приостановят (на срок до 10 суток), если их признают несанкционированными. К ним относятся:

неавторизованные, в том числе несанкционированные переводы денежных средств без согласия пользователя платежной услуги;

авторизованные, но по которым у банков появились подозрения, что они совершены “под влиянием обмана со стороны третьих лиц” или “злоупотребления третьими лицами доверием этих пользователей”;

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если будут подозрения “о противоправных платежных операциях” третьими лицами. Под «противоправными платежными операциями» имеется ввиду хищение (попытка хищения) денег “путем модификации компьютерной информации”.

Кто сможет блокировать банковские операции?

Согласно принятого указа, принимать решение о приостановке операций по банковскому счету (по учету вкладов (депозитов), электронному кошельку) смогут сотрудники:

Генеральной прокуратуры;

КГБ;

Следственного комитета;

МВД.

Документ вступил в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

[info_b]Полностью его текст можно почитатьздесь.[/info_b]

Что говорят в Нацбанке?

Инна Легчилова, начальник управления защиты информации Нацбанка Беларуси, высказалась про новую систему обмена информацией между банками и силовиками.

“Мы должны подняться на ступеньку выше”, – отметила она.

По ее словам, нововведение позволит быстрее реагировать на попытки мошенничества или на уже совершенные преступления (их раскрытие как раз связано с получением правоохранителями информации от банков). Кроме того, многие транзакции можно будет оперативно приостанавливать до того, как мошенники успеют вывести деньги).

Что сказали в Следственном комитете?

Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития Следственного комитета Беларуси, отметил, что сейчас “из-за геополитической ситуации” не всегда можно добраться до мошенников в других странах. Новая система решит проблему: деньги просто не дойдут до скамеров.

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