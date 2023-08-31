Ограничения по кредитам и новые вклады. Какие изменения ввели белорусские банки к сентябрю?

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Опубликовано: 31.08.2023 13:26 , Обновлено: 31.08.2023

Белорусские банки ввели новшества по вкладам и кредитам. Некоторые из них коснулись процентных ставок, другие предполагают ограничения, чтобы снизиться вероятность стать жертвой мошенников. Вот что изменилось.

Новшества по вкладам

«Белгазпромбанк» ввел срочный банковский вклад в китайских юанях «На 7 месяцев безотзывный — лояльный». Его могут открыть физлица-резиденты Беларуси. Ставка — 2,7% годовых. Кроме того, банк ввел срочные вклады для физлиц в китайских юанях «На 13 месяцев безотзывный — лояльный» и «На 25 месяцев безотзывный — лояльный». Также по новым срочным банковским депозитам физлиц в белорусских рублях «На 7 месяцев безотзывный — выгодный» установил процентную ставку на уровне 9,75% годовых.

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«Банк Дабрабыт» увеличил размер процентной ставки для срочных банковских вкладов в белорусских рублях до 12,9% годовых на срок 24 и 37 месяцев.

«Банк ВТБ (Беларусь)» поднял процентные ставки по вновь открываемым вкладам в российских рублях. Повышение размера процентных ставок в зависимости от срока размещения и депозитного продукта составило 0,5−2,3 процентных пункта. Также банк повысил процентные ставки по вновь открываемым депозитам в белорусских рублях: в пределах 6,6−6,8 процентных пункта. Например, при открытии онлайн-вклада в рублях на срок свыше двух лет — 12,9% годовых по вкладам «ВТБ — Enter» и «СуперСемь-онлайн».

«Белагропромбанк» повысил процентные ставки по новым срочным безотзывным банковским вкладам в евро.

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Новшества по кредитам

«Цептер Банк» запустил кредит «На рефинансирование», его можно взять на потребительские нужды и на рефинансирование старых кредитов. Сумма кредита: от 4 000 до 15 000 рублей. Процентная ставка — 14,61% годовых, срок пользования — до 48 месяцев.

«БТА Банк» снизил ставку по кредиту «Покупай свое» — с 11 до 7% годовых (на срок до 12 месяцев) и с 12 до 8% (на срок от 13 до 24 месяцев). Этот займ можно получить на покупку белорусских товаров. «Кредит на сумму от 100 до 10 000 белорусских рублей предоставляется как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям», — уточнили в банке.

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А «Альфа Банк» объявил, что ввел некоторые ограничения на выдачу кредита. Новшество призвано минимизировать мошеннические действия. Теперь заключение кредитных договоров стало возможным только на следующий рабочий день после оформления заявки. Это касается продуктов «Приличные на личное», «Просто деньги», «Колибри» и неименных кредитных карт «Красная карта» и «Карта 100 дней». «Надеемся, что данная мера позволит клиентам более осознано подойти к распоряжению кредитными средствами в том случае, если инициатива обращения за кредитом была умышленно продиктована (навязана) третьими лицами, а также передумать и отказаться от заключения кредитного договора, избежав хищения денежных средств», — пояснили в банке.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в БПЦ предупредили белорусов о сбоях с банковскими картами 2 и 4 сентября:

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