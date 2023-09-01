Swedbank объявил о прекращении всех операций по картам в Беларуси. Сколько времени осталось, чтобы снять наличные?

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Опубликовано: 01.09.2023 11:16 , Обновлено: 01.09.2023

Банковская группа Swedbank заявила о прекращении обслуживания своих карт в Беларуси. У белорусов есть всего 5 дней, чтобы спокойно снять наличные: уже с 6 сентября клиенты банка точно не смогут воспользоваться картами ни в магазинах, ни в инфокиосках на территории Беларуси. Вероятнее всего, и со снятием наличных возникнут проблемы, предупредили в компании.

В официальном сообщении литовского офиса Swedbank (помимо Литвы банковская группа работает в таких европейских странах, как Латвия, Эстония и Швеция) отмечается, что у клиентов банка в Беларуси “могут возникнуть трудности со снятием денег в банкоматах”. Поэтому клиентам банк рекомендовал “заранее позаботиться об альтернативах” для оплаты товаров и услуг на территории страны.

Ограничения по картам Swedbank, связанные с действием западных санкций, были введены и ранее - с весны 2022 года клиенты банка утратили возможность осуществлять по картам платежи из и в Беларусь, а также Россию.

Напомним, с 1 августа другой иностранный банк - австрийский Raiffeisen Bank - существенно сократил корреспондентские отношения с белорусскими банками.

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