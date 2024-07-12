Иначе потеряют цвет и обрастут грибком. В банке рассказали, где и при какой температуре белорусам хранить дома валюту

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Опубликовано: 12.07.2024 11:30 , Обновлено: 12.07.2024

Многие белорусы предпочитают всегда держать дома хотя бы небольшую сумму наличных "на чёрный день", как правило, в иностранной валюте, которую традиционно считают более стабильной, чем рубль. Однако, оказывается, при неправильном хранении наличной валюты в домашних условиях купюры могут легко прийти в негодность и её просто не получится в нужный момент сдать в обменник. О том, какие условия необходимо соблюсти при хранении валюты дома, чтобы не попасть в подобную ситуацию, рассказали в "Банке РРБ".

Нередко в обменниках, сдавая иностранную валюту, белорусы сталкиваются с ситуацией, когда банк отказывается принимать купюру. Причём зачастую сам человек невооружённым взглядом не видит на ней никаких повреждений. Однако оператор, рассматривая её в свете специальной ультрафиолетовой лампы, замечает плесень или скрытые надписи и едва заметные пятна. Всё это делает купюру негодной и может служить поводом для отказа в обмене валюты.

Как пояснили специалисты, зачастую к подобной невидимой простому взору порче приводит неправильное хранение валюты в домашних условиях.

“Конечно, хранить деньги лучше, например, во вкладе или в банковской ячейке. Но если, по каким-то причинам, вы храните валюту дома, то это нужно делать правильно,” - подчеркнули в “Банке РРБ” и рассказали основные правила.

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Что нельзя делать с валютой?

Специалисты пояснили, что банкноты категорически запрещено не только подвергать непосредственному воздействию высоких температур, но и прямых солнечных лучей, а также оставлять там, где повышена влажность.

“Иначе на купюрах появится грибок, они потеряют свой цвет”, - пояснили в банке.

Кроме того, на развитие грибка на купюрах влияет их возраст: они старше банкнота, тем больше видов грибковых спор на ней оседает.

Также в банке посоветовали не хранить купюры в книгах, где люди любят оставлять “заначки на чёрный день” (о которых нередко благополучно забывают потом). В этом случае, пояснили эксперты, на банкнотах могут остаться следы полиграфической краски.

Как правильно хранить валюту дома?

Оптимальными условиями в помещении, где хранятся деньги, специалисты назвали следующие:

температура воздуха - от 10 до 30°С,

относительная влажность – 30-60%.

Для хранения специалисты рекомендовали выбирать вакуумную упаковку. Пластиковые контейнеры и стеклянные банки с пластиковой крышкой также, по их словам, являются подходящей тарой. На бумажный пакет или конверт эксперты также дали добро - в этом случае сохраняется естественный воздухообмен, что не позволит купюрам заплесневеть.

А вот пользоваться полиэтиленовыми пакетами банковские служащие хоть и не запретили, но посоветовали быть с ними очень аккуратными.

“Если в такой пакет попадёт хоть одна пораженная грибком купюра, то испортятся и остальные при длительном хранении”, - предупредили они.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в феврале 2024 года белорусские банки изменили требования к иностранным валютным банкнотам, которые могут принимать в пунктах обмена. Многие дефекты, при наличии которых ранее банк мог отказаться принимать валюту, стали считать допустимыми.

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