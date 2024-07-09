"Я за это заплатила 170 BYN" - В МНС ответили на жалобу минской предпринимательницы на "тысячи человек" в очередях даже ночью

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Опубликовано: 09.07.2024 15:44 , Обновлено: 09.07.2024

Предпринимательница из Минска пожаловалась на огромные очереди в налоговой на выдачу ключа электронной цифровой подписи, в которой людям приходится простаивать не просто часами, а днями, организуя стихийную запись и ночные дежурства. В Министерство по налогам и сборам прокомментировали ситуацию, рассказав, какие меры приняли для сокращения очередей.

Очереди как в 90-х

На огромные очереди и списки, “как в 90-х”, в соцсети TikTok пожаловалась блогер, которая публикует свои видео под ником MamaClub.by. По её словам, предпринимателям для получения заветного ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) приходится устраивать ночные дежурства и ежедневно приезжать в налоговую только лишь затем, чтобы подтвердить свою очередь, поскольку “очереди на тысячи человек”, а за сутки принимают от силы человек 20.

“Я уже за него 170 рублей заплатила, и чтобы его получить, мне теперь нужно оббивать пороги, кланяться и везти ещё кучу документов”, - рассказала о своей “эпопее с ЭЦП” предпринимательница.

Больше всего предпринимательницу возмутило отсутствие ставшей уже привычной белорусам электронной очереди или записи.

“Почему нет вариантов: чуть-чуть заплатил - стой в очереди, больше заплатил - не стой, много заплатил - домой привезли, очень много заплатил - возят тебе куда угодно и тебе кланяются. Это что за форма издевательства - сами придумали сами страдаете, зачем других обязывать страдать за несовершенство этого алгоритма”, - возмутилась предпринимательница.

Что за ЭЦП и зачем она нужна блогерам?

[info_b]Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — это реквизит электронного документа, получаемый благодаря криптографической трансформации информации с использованием особого ключа. В Беларуси ЭЦП заменяет физическую подпись предпринимателя и является доказательством факта подписания документов в электронном виде, подтверждая, что подпись поставил именно владелец сертификата ключа ЭЦП.[/info_b]

Поскольку с 1 июня 2024 года всех индивидуальных предпринимателей Беларуси обязали подавать налоговую декларацию исключительно в электронном виде, без ЭЦП им теперь не обойтись. Нововведение прописано в постановлении № 327-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения».

Из-за возникшего ажиотажа в налоговой из-за данной новации в МНС согласились сдвинуть сроки и разрешить ИП пока подавать налоговую декларацию “по старинке” на бумаге.

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Что предприняли в МНС “для удобства плательщиков”?

Пресс-секретарь МНС Сергей Солодухо 9 июля прокомментировал госагентству БЕЛТА нашумевшие в Сети видеоролики и рассказал, какие меры ведомство предприняло для сокращения очередей.

Так, изданием и продлением сертификатов ЭЦП в Беларуси занимаются 12 регистрационных центров, аккредитованных Государственной системой управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи (ГосСУОК). Электронные услуги центра ГосСУОК можно получить в одной из 44 точек, адреса которых указаны на официальном портале НЦЭУ по ссылке.

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Предварительную запись, на отсутствие которой посетовала предпринимательница, ввели во всех регистрационных центрах за исключением одной точки - на проспекте Машерова, 25 в Минске. В другие центры можно записаться на определённую дату и время через официальный сайт по ссылке.

Именно туда, куда нельзя записаться предварительно, перенесли одну из наиболее загруженных точек оказания электронных услуг в Минске (ранее она располагалась по адресу Машерова, 7). Как пояснил Солодухо, в новом месте для посетителей выделили “более комфортное помещение” с залом ожидания и большим количеством удаленных рабочих - там их 16 вместо прежних 12.

Кроме того, напомнил представитель МНС, при наличии ID-карты белорусские индивидуальные предприниматели могут работать в личном кабинете плательщика, в том числе, отправлять различные электронные документы без дополнительного использования того самого сертификата.

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Как пояснили в МНС, при получении ID-карты, которую в Беларуси выдают на 10 лет, выпускается сертификат открытого ключа на аналогичный срок.

“Для расширения возможности подачи плательщиками деклараций (расчетов) при помощи ID-карты, во всех инспекциях МНС оборудованы специальные рабочие места со считывателем, на которых любой плательщик может заполнить, подписать и направить декларацию в налоговый орган”, - рассказал Солодухо.

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