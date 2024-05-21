В МНС объяснили, как придётся платить налоги белорусским ИП, перешедшим в юрлица, с октября 2024 года. Кому пообещали льготы?

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Опубликовано: 21.05.2024 10:22 , Обновлено: 21.05.2024

Министерство по налогам и сборам (МНС) дало официальные разъяснения по поводу того, как с 1 октября 2024 года придётся платить налоги белорусским индивидуальным предпринимателям (ИП), которые решат сменить свой юридический статус и создать коммерческую организацию. В некоторых случаях бывшим ИП пообещали упрощённую схему налогообложения.

Официальный комментарий ведомства опубликовали на сайте 20 мая. Там пояснили, что с 1 октября 2024 года белорусы, которые сейчас работают в качестве индивидуального предпринимателя, могут учредить собственную коммерческую организацию в упрощенном порядке, подробно описанном в закон № 365-З от 22 апреля 2024 года.

Согласно этому закону, все права и обязанности ИП в полном объеме перейдут к созданной коммерческой организации, при этом в течение семи лет эта организация сможет рассчитывать на определённые налоговые льготы. Так, как заявили в МНС, что на льготных условиях будут рассчитывать, в числе прочего, налог на прибыль и налог на недвижимость.

Однако, существует ряд важных оговорок, связанных с применением льготной схемы налогообложения, а именно:

на семилетние льготы может рассчитывать коммерческая организация, созданная ИП до 31 декабря 2025 года, но только в том случае, если она не была создана путем реорганизации и присоединения к ней другого юридического лица;

коммерческая организация, созданная ИП с 1 января 2026 года, не сможет рассчитывать на налоговые льготы по истечении семи календарных лет с момента госрегистрации самого ИП, создавшего впоследствии эту коммерческую организацию.

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[info_b]Полностью с комментарием ведомства относительно особенностей налогообложения с 1 октября для белорусских ИП, сменивших юридический статус, в переходный период можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

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Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство экономики Беларуси 15 мая озвучило новый перечень видов деятельности, которой предложили разрешить заниматься белорусам в статусе индивидуального предпринимателя (ИП) после полноценного вступления в силу закона № 365-З. В документе, вынесенном на общественное обсуждение, также предложены перечни разрешённых видов деятельности для ремесленников и для самостоятельной профессиональной деятельности. Внести свои предложения по проекту можно до 25 мая 2024 года.

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