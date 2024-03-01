В МНС предложили запретить ИП принимать наличные от белорусов без специальных автоматов

Опубликовано: 01.03.2024 17:14 , Обновлено: 01.03.2024

Министерство по налогам и сборам Беларуси разработало проект постановления, согласно которому юрлица и индивидуальные предприниматели с 1 июля 2025 года должны будут при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг принимать платежи наличными только с помощью специальных автоматов.

Проект постановления МНС вынесли на обсуждение. На автоматы установят средство контроля налоговых органов или встроенный кассовый суммирующий аппарат.

Согласно документу, эта касса должна будет работать в едином цикле с торговым автоматом при приеме наличных и безналичных средств. Отмечается, что кассы для автоматов не смогут выполнять все стандартные операции. Поэтому определили список необязательных кассовых операций, среди которых - регистрация наличности и возврата денег.

Пока программных касс, которые применяют при внутриреспубликанских и международных перевозках, у ИП нет.

Новшество появится в следующем году, а пока МНС напомнило о том, кто в Беларуси должен до 1 апреля 2024 года заплатить налоги за подарки, проданную недвижимость и автомобили в 2023 году.

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