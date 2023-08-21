Wildberries вернул белорусам бесплатный отказ от посылок. Но не всем

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Опубликовано: 21.08.2023 11:12 , Обновлено: 21.08.2023

На прошлой неделе пользователи интернет-магазина Wildberries заметили, что маркетплейс вернул плату за возврат товара. То есть, если покупателю не подошел товар, вернуть его стало можно только за определенную плату. А уже 20 августа люди заметили, что с сайта исчезло упоминание о платном возврате товара.

Сейчас упоминания от трех рублях компенсации там нет. Убрали напоминание о платном возврате и со страниц с ценой товара. Получается, опять отмена? Корреспондент mlyn.by спросил у работников магазина, что происходит.

Там подтвердили, что на сегодняшний день некоторые пользователи получили возможность бесплатного отказа. В пункте выдачи товаров пояснили, что если у вас появился бесплатный отказ, то это вводится только на новые заказы, за прошлые все еще придется платить. О том сколько, мы писали здесь:

Wildberries вернул плату за возврат товара. Сколько придётся платить?

Сколько продлится такая ситуация неизвестно.

Ранее маркетплейс рандомным образом выбирал пользователей, которые должны были оплатить товар сразу. Это объясняли тем, что так маркетплейс хочет уменьшить количество ненужных заказов у покупателей:

Wildberries начал сразу брать деньги за товар, но не у всех. Почему?

Стоит напомнить, что интернет-магазин уже вводил оплату за возврат товара, но после вмешательства МАРТ нововведение было отменено:

В МАРТ Беларуси решили подать на Wildberries в суд

Кроме того, Wildberries ранее обещал белорусам бесплатный возврат товаров с браком:

Wildberries пообещал белорусам бесплатный возврат товаров с браком. А за какие придётся платить?