Wildberries начал сразу брать деньги за товар, но не у всех. Почему?

Опубликовано: 11.07.2023 17:37 , Обновлено: 11.07.2023

Маркетплейс Wildberries уже несколько дней списывает деньги за товар сразу после его оформления. Примечательно, что коснулось это не всех: кто-то заказывает и оплачивает товар после выдачи, а у кого-то деньги списывают сразу.

Как выяснилось, летом на Wildberries поступает больше всего заказов. Пункты выдачи не успевают отгружать отмененные товары, и в компании нашли выход из ситуации:

«Сейчас любой пункт выдачи перегружен. Из-за большого количества отказов руководство маркетплейса пришло к выводу, что нужно сделать покупки платными», - цитирует «Мінская праўда» работника Wildberries.

На вопрос, почему у одних покупателей деньги списывают сразу, а у других после выдачи товара, представитель компании пояснил, что маркетплейс случайным образом выбрал покупателей, которые будут оплачивать товар сразу. Так компания хочет снизить число ненужных заказов у покупателей. «Это не зависит от общей суммы выкупа или личной скидки клиента. Когда все пункты выдачи выйдут на нормальный режим работы, тогда данная функция будет отменена и деньги за товар списываться не будут», - пояснил представитель Wildberries.

Когда именно новшество отменят, в компании не ответили, но ориентировочно это будет в конце лета.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Белпочта решила запустить конкурента российским Wildberries:

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