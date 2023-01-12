В МАРТ Беларуси решили подать на Wildberries в суд

Опубликовано: 12.01.2023 11:02 , Обновлено: 12.01.2023

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что готовят документы, чтобы подавать в суд на белорусского владельца интернет-мегамаркета Wildberries.

Все из-за того, что маркетплейс продолжает брать с белорусов деньги за отказ от заказанного товара, несмотря на запрет ведомства, сообщил 1prof.by.

В частности, подготовкой документов в суд занимается Управление защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ.

Напомним, белорусское ведомство уже дважды выдавало маркетплейсу Wildberries предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.

И в сентябре 2022 года Wildberries действительно отменил плату за возврат товара. Однако позже продолжил брать 1,98 рубля, 2,97 рубля или 3,96 рубля за отказ от заказа.

В декабре в МАРТ выписали повторное предписание и пообещали привлечь ООО «ИМВБРБ», которому принадлежит Wildberries, к административной ответственности.