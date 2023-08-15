Wildberries вернул плату за возврат товара. Сколько придётся платить?

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Опубликовано: 15.08.2023 10:45 , Обновлено: 15.08.2023

Пользователи популярного интернет-магазина Wildberries заметили, что на днях маркетплейс вернул плату за возврат товара надлежащего качества. Теперь если покупателю не подошел размер, фасон или цвет заказанного товара, вернуть его на склад продавца можно будет только за дополнительную плату.

На официальном сайте Wildberries в разделе “Возврат товара” указано, что стоимость услуги по возврату товар надлежащего качества составляет 3 рубля за единицу товара. Однако, клиенты магазина в интернете озвучивают несколько большие цифры.

Так, читатели Телеграфа поделились фото заказа с маркетплейса, где после цены товара указано, что в случае отказа за возврат клиенту придётся заплатить 3,23 рубля. То есть магазин предложил клиенту заплатить за возврат практически ту же сумму, в которую обойдётся покупка самого товара (заказ на 4,66 рубля).

Ещё большую сумму за возврат выставили TikTok-блогерше raidensy - за заказ стоимостью 11,73 рубля ей предложили выплатить 3,26 рубля в случае возврата.

[link href=“https://www.tiktok.com/@raidensy?refer=embed” title=“@raidensy” target=“_blank” rel=“noopener”] @raidensy [/link] Подпишись, тут все о новостях [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Lazy-Sunday-6756879114637967368?refer=embed” title=” Lazy Sunday - Official Sound Studio” target=“_blank” rel=“noopener”] Lazy Sunday - Official Sound Studio [/link]

С чем связано такое расхождение в сумме - не понятно, на официальном сайте это не уточняется. Однако, там указано, что возврат товара надлежащего качества осуществляется в пункте выдачи Wildberries в Минске по адресу: пр-т Победителей д.100.

Также на сайте указано, что клиенты могут воспользоваться возмездной услугой по доставке возвращенного товара до места приема возвратов в любом пункте выдачи товаров Wildberries. Возможно, этим и объясняется разница в стоимости услуги возврата товара.

Отметим, что ранее Wildberries уже вводил оплату за возврат товара, однако МАРТ расценило это как нарушение белорусского законодательства, поэтому компания была вынуждена отменить это нововведение.

В МАРТ Беларуси решили подать на Wildberries в суд

А в июле этого года Wildberries начал списывать деньги за товар сразу после его оформления, а не после получения, как раньше. Однако, коснулось это не всех клиентов.

Wildberries начал сразу брать деньги за товар, но не у всех. Почему?