Wildberries пообещал белорусам бесплатный возврат товаров с браком. А за какие придётся платить?

Опубликовано: 17.08.2023 11:45 , Обновлено: 17.08.2023

Маркетплейс Wildberries ответил на претензии белорусских пользователей по поводу введения платы за возврат товаров. В компании разъяснили, от каких товаров белорусы по-прежнему бесплатно могут отказаться в пункте выдачи, а за возврат каких товаров клиенту всё же придётся заплатить из своего кошелька.

В пресс-службе Wildberries пояснили, что этим летом компания запустила “обновленный механизм взимания платы за возврат товара”. Возмещать продавцу затраты на доставку товара в пункт выдачи и обратно на склад белорусам придётся далеко не во всех случаях, сообщило агентство Sputnik.

Так, не списывать со счёта дополнительную плату за отказ с клиента пообещали в случае:

получения товара с браком,

ошибочно присланного товара,

недокомплекта.

“Покупатель может сразу сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Сотрудник этого пункта проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе”, - расписали алгоритм действий в пресс-службе.

Тем не менее, в остальных случаях (если товар не подошёл покупателю по размеру, фасону, цвету и т.п.) клиент обязан будет компенсировать продавцу доставку товара обратно на склад.

“В случае возврата товара надлежащего качества в местах, не объявленных продавцом, услуга доставки товара до места, объявленного продавцом, оказывается на возмездной основе”, - прописано в правила пользования маркетплейсом.

Ранее пользователи Wildberries заметили, что теперь при заказе товара через сайт или мобильное приложение после цены товара отдельно прописано, что в случае отказа за возврат клиенту придётся заплатить дополнительную сумму. При этом у разных пользователей была выставлена разная сумма - чуть более 3 рублей. С чем связано расхождение в сумме, на официальном сайте не уточняется.

Wildberries вернул плату за возврат товара. Сколько придётся платить?

Отметим, что ранее Wildberries уже вводил оплату за возврат товара, однако МАРТ расценило это как нарушение белорусского законодательства, поэтому компания была вынуждена отменить это нововведение.

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А в июле этого года Wildberries начал списывать деньги за товар сразу после его оформления, а не после получения, как раньше. Однако, коснулось это не всех клиентов.

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