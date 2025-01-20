Выявлено 5 суперподделок. Нацбанк рассказал, какую долларовую купюру в Беларуси фальсифицируют чаще других

Опубликовано: 20.01.2025 12:21 , Обновлено: 20.01.2025

Национальный банк опубликовал статистику поддельных денежных знаках, выявленных белорусскими банками за 9 месяцев 2024 года. За это время было обнаружено 482 фальшивые банкноты, включая пять суперподделок, и 2 фальшивые монеты. Журналисты Telegraf.news изучили отчёт Нацбанка и узнали, в каком регионе страны выше шансы встретиться с подделкой и какую долларовую купюру фальшивомонетчики подделывают чаще других.

Так, согласно официальным данным Нацбанка, процентное соотношение поддельных денежных знаков в январе - сентябре 2024 года было следующим:

доллары США – 78,7%,

российские рубли - 12,2%,

евро – 7,9%,

белорусские рубли – 1%.

При этом по сравнению с 2023 годом выявленных банками подделок стало меньше примерно на 20%. Особо показательна ситуация с белорусскими рублями: если за 9 месяцев 2023 года белорусские банки выявили 17 поддельных банкнот с белорусскими рублями, то за аналогичный период 2024 года - всего 5 - четыре купюры номиналом 100 рублей и одну в 20 рублей.

А вот самой часто подделываемой долларовой купюрой стала банкнота номиналом в 100 долларов - за 9 месяцев 2024 года их было обнаружено 329 штук, причём 5 из них относились к категории суперподделок.

[info_b]Суперподделками в финансовой сфере называют банкноты, изготовленные с применением бумаги, аналогичной подлинной, теми же способами печати, что и подлинные купюры. Данного типа подделки имеют высочайший уровень исполнения, в том числе - имеют специальные защитные знаки, такие как защитная нить или водяные знаки. В результате даже при внимательном осмотре непрофессионалу визуально их практически невозможно отличить от настоящих банкнот.[/info_b]

Второй по популярности у фальшивомонетчиков американской купюрой в этот период была банкнота в 50 долларов - обнаружили 51 поддельную купюру. А вот 20-долларовую купюру за 9 месяцев обнаружили лишь одну.

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В Нацбанке обратили внимание, что встречались и случаи частичных подделок - на шести купюрах злоумышленники просто изменили первоначальные буквы и цифры, чтобы выдать купюру за более высокий номинал.

Кстати, исходя из статистики, американские доллары стали подделывать реже (381 фальшивая купюра в 2024 году по сравнению с 507 купюрой в 2023 году), в отличие от российских рублей (59 против 40, соответственно). Чаще других фальшивомонетчики подделывали в указанный период банкноты номиналом 5000 российских рублей.

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В каком белорусском городе чаще находили поддельные доллары?

Судя по статистике Нацбанка, шансы столкнуться с поддельными денежными знаками в разы выше в столице. На долю Минска приходится до 49,2% всех выявленных поддельных банкнот. В областях этот показатель, по данным ведомства, колеблется от 5% до 16,1%.

Всего поддельные денежные знаки изымали в январе - сентябре 2024 года в 51 населенном пункте Республики.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в начале этого года белорусы массово озаботились “старыми белыми” долларами. Некоторые полагают, что эти купюры старого образца в скором времени перестанут принимать в белорусских банках, поскольку именно с такой проблемой сейчас сталкиваются туристы в некоторых странах ЕС и на популярных курортах.

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Все точки над “i” расставили в пресс-службе “Беларусбанка”, уточнив, на приём каких банкнот в нашей стране “нет никаких ограничений”.

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