"Мне бежать их сдавать?" - Белоруска спросила про "белые" доллары. В TikTok объяснили, что с ними "не так"

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Опубликовано: 10.01.2025 11:18 , Обновлено: 10.01.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором спросила про так называемые "белые" доллары и поинтересовалась, что с ними "не так". Комментаторы из Беларуси поделились опытом, какие могут быть проблемы с такой валютой.

В ролике девушка рассказала, что в банке ей предложили купить только “старые белые” доллары, так как их, с переданных слов кассира, никто не хочет брать.

“Что с ними не так? Может, мне реально бежать их сдавать?” - спросила белоруска. Она также показала свои валютные сбережения в конверте, где в основном купюры, выпущенные до 2009 года, то есть, как считают в народе, “старые”. Кстати, купюры от 2009 года и дальше называют “синими” из-за 3D-полосы соответствующего оттенка на 100-долларовой банкноте.

“И что мне теперь делать? Мне машину не продадут за них? Объясните, когда вдруг доллары поделились на “плохие” и “хорошие”, - попросила автор видео.

В комментариях в основном рассказывали, что “старые” купюры часто не принимают банки, поэтому все стараются от них избавиться. “А теперь попробуйте их сдать обратно, там будет плесень или пятна”, - утверждала одна комментаторша.

“У меня старые купюры не принимали в трех банках, так обидно было. На просвет якобы плесень была. Купюра целая, пятен не видно на свету. Больше старые не рискнула бы покупать”, - поделилась опытом другая.

Впрочем, кто-то рассказал, что старые доллары в банке взяли без проблем: “Недавно сдавала тысячу старыми (белые), все взяли, все ок”. В комментариях тут же стали спрашивать, какой банк принял “старые” купюры.

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Некоторые комментаторы успокаивали автора ролика, говоря, что примут и “белые” доллары, если купюры в нормальном состоянии. “Главное, чтобы были подлинные и платежные! В каждом банке свои признаки по платежности (пятна, надрывы, потертости)”, - написала пользовательница TikTok.

“В Беларусбанке сдавала $300 - взяли без проблем, в МТБанке сдавала $800 - все взяли без проблем, все были старого образца”, - рассказала другая комментаторша.

“Потом ищешь по городу, где возьмут их. Я купила, а на следующий день пошла обменять в тот же обменник - и не принимали”, - поделилась иным опытом третья.

Кто-то же советовал открывать валютный счет и класть доллары на него вместо сбережений в конверте.

Ранее Telegraf.news писал, что в соцсетях все чаще стали появляться сообщения, что тот или иной белорусский банк отказался принимать доллары. Где-то причиной назвали ржавчину, где-то — плесень или различные загрязнения. В отчаянии люди ищут способы, как все-таки избавиться от таких купюр. Например, белоруска в TikTok показала, как отмыла 100 долларов средством для дезинфекции и отбеливания.

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