Можно ли обменять старые доллары на новые? В "Беларусбанке" объяснили, на приём каких купюр "нет ограничений"

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Опубликовано: 15.01.2025 16:20 , Обновлено: 15.01.2025

В пресс-службе "Беларусбанка" рассказали, можно ли обменять американскую валюту старого образца на новую, и нужно ли за это платить. Кроме того, в финансовом учреждении уточнили, на приём каких банкнот "нет никаких ограничений". По словам представителей банка, в последнее время в Интернете появилось много слухов и домыслов, поэтому специалисты решили расставить все точки над i.

В “Беларусбанке” сообщили, что у них нет ограничений по приёму долларов старого образца. Там уточнили, что, согласно информации Бюро гравировки и печати США, на сегодняшний день в обращении находятся сразу несколько серий банкнот: все они являются действительными. Речь идёт о купюрах:

1928 года выпуска,

1934 года,

1950 года,

1963 года,

1969-1988 годов,

1990-1995 годов,

1996-2006 годов,

2004-2021 годов.

При этом в “Беларусбанке” отметили, что при совершении валютных операций белорусы могут попросить работника выдать из кассы купюру поновее. Однако это возможно только в том случае, если у них она есть в наличии — в противном случае выдадут то, что есть. Но, опять же: все доллары, новые или старые, действительны в Республике Беларусь.

Можно ли обменять старые доллары на новые?

Отдельной операции по обмену долларов старого образца на купюры нового образца нет. Это можно сделать только в том случае, если в замене нуждаются изношенные или повреждённые банкноты, объяснили в финучреждении. Там уточнили, что при этом доллары должны сохранить “признаки платёжности денежных знаков иностранной валюты”, подлинность которых “не вызывает сомнения”.

Сколько это стоит?

Согласно новым правилам, банкноты долларов США, евро и российских рублей, имеющие повреждения, принимаются с комиссией в размере 5% от суммы валюты в эквиваленте белорусских рублей, но не менее 25 рублей. Кроме того, клиент должен возместить банку расходы, связанные с отправкой купюр в банк-контрагент, объяснили в “Беларусбанке”.

[info_b]К слову, в Нацбанке [link href=“https://www.nbrb.by/publications/bulletin/stat_bulletin_2024_07.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что в 2024 году белорусы продали на 1,7 миллиардов долларов валюты больше, чем купили: 12,77 против 11,07. Что касается юрлиц, за январь-декабрь прошлого года они приобрели на 3,12 миллиардов долларов больше, чем продали: 31,41 против 28,3.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором спросила про так называемые “белые” доллары и поинтересовалась, что с ними “не так”. Комментаторы поделились опытом, какие могут быть проблемы с такой валютой.

«Мне бежать их сдавать?» — Белоруска спросила про «белые» доллары. В TikTok объяснили, что с ними «не так»