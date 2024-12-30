"Скоро химанализ будут делать" - Белорусам предложили мыть доллары с плесенью отбеливателем. Что с этой "хитростью" не так?

🎥 Видео

Опубликовано: 30.12.2024 09:40 , Обновлено: 30.12.2024

В соцсетях всё чаще появляются сообщения, что тот или иной белорусский банк отказался принимать доллары. Где-то причиной назвали ржавчину, где-то - плесень или различные загрязнения. В отчаянии люди ищут способы, как все-таки избавиться от таких купюр. Например, белоруска в TikTok показала, как отмыла 100 долларов средством для дезинфекции и отбеливания. Что с этим не так?

В опубликованном ролике женщина рассказала, что в трех белорусских банках купюру в 100 долларов не взяли “из-за пятнышек”. По ее словам, в обменнике “сказали, что это либо ржавчина, либо плесень”.

Поэтому автор видео решила проверить лайфхак из интернета, где плесень убирают отбеливателем. Она нанесла средство на ватную палочку и потерла пятна на долларах, затем немного подождала и промыла обычной водой.

“Ой, смотрите, прямо сразу светлеет! Обалдеть!” — воскликнула женщина на видео и призвала пользоваться таким способом.

На следующих кадрах она показала чек и заявила, что те самые отмытые доллары один из банков “без проблем” принял, “даже ничего не сказали”.

Отметим, что таким образом можно окончательно испортить купюры и вообще лишиться денег - есть риск, что агрессивные компоненты моющих средств вымоют краску или вообще прожгут дыру.

В комментариях пользователи также обратили внимание еще на несколько нюансов. Некоторые утверждают, что “ультрафиолет всё равно высвечивает, плесень [таким образом невозможно] не убрать”. Другие уверены, что после отбеливания доллары потом “светятся” и их потом “вообще никуда не сдашь”.

Также белорусы заявили, что есть банки, которые принимают абсолютно все купюры.

“Скоро химанализ уже будут делать , кассир -химик будет оператором кассы ?” — написал еще один комментатор.

“Вот теперь кому-то ваш купюру продаст, и не факт, что со временем она не станет ещё хуже”, — выразил мнение кто-то.

К слову, ранее в белорусском “Альфа-банке” рассказывали, что “доллар на 70% состоит из хлопка — питательной среды для грибков”.

“Плесень может повредить защитный слой, и тогда проверить подлинность станет сложно. Стиральный порошок действует так же, поэтому банкнота после стирки становится похожа на подделку”, — обращали внимание специалисты.

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