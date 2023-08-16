Вернёмся к 90-м? Эксперты оценили перспективы российского рубля. Как затронет Беларусь?

🎤 Мнение

Опубликовано: 16.08.2023 12:44 , Обновлено: 16.08.2023

Стремительное падение курса российского рубля в последние дни вызвало беспокойство в экономических кругах. Попытки Центробанка стабилизировать курс национальной валюты посредством резкого повышения ключевой ставки российские и западные экономисты восприняли неоднозначно. Кто-то убеждён, что всё идёт к стагфляции начала 90-х годов, кто-то прогнозирует постепенную стабилизацию курса. А как ситуация с российским рублём повлияет на экономическую ситуацию в Беларуси?

Как повлияет на курс рубля повышение ставки Центробанком?

Вчерашнее решение Центробанка России повысить ключевую ставку до 12% хоть и остановило рост курса доллара на Московской бирже, однако, по мнению экономистов, без дополнительных мер по эффективному использованию валютных резервов стабилизировать курс не способно.

Центробанк РФ экстренно поднял ставку до 12% из-за рухнувшего российского рубля

Как отмечают авторы телеграм-канала “Незыгарь”, об этом можно судить по прецедентам прошлых лет. Так, в 2014 году в России наблюдался аналогичный валютный коллапс и после повышения ключевой ставки с 9,5% до 17% валютный курс, вопреки ожиданиям, подскочил сразу на 30%. В марте 2022 года после более чем двукратного повышения ставки курс доллара взлетел сразу на 65% - с 74 до 120 рублей.

“Вряд ли будет исключением и нынешний август, если Центробанк не примет дополнительных мер по эффективному использованию валютных резервов, включая администрирование торгами”, - отметили авторы телеграм-канала. При этом они подчеркнули, что сейчас на торгах работают “два-три “валютных пылесоса” в интересах некоторых крупнейших частных корпораций при молчаливом непротивлении регулятора”.

“Двойная доза антибиотика с побочными эффектами”

Российский предприниматель и общественный деятель Борис Титов неожиданно резкое повышение ключевой ставки Центробанком сравнил с попыткой врача “задавить болезнь, спешно вколов двойную дозу антибиотика.

“Но у любого антибиотика есть побочные эффекты. Новая ставка ставит крест на развитии долгового рынка, на создании новых источников финансирования инвестиционных проектов. По крайней мере, на время”, — цитирует сообщение пресс-службы Титова РБК.

По словам бизнесмена, “реагируя на сиюминутные проблемы” и повышая ключевую ставку, Центробанк в итоге лишь “чуть придавит” курс доллара и евро к рублю, но избежать роста инфляции благодаря этому не удастся. Инфляция, по его мнению, “получит подпитку с другой стороны”.

Схожее мнение в беседе с порталом “360” выразил российский финансист и член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Нынешний “коллапс рубля на фоне растущей нефти, растущем сальдо торгового баланса и неплохих показателях экономики” он объяснил “недостатком долларов на торгах Московской биржи при сохраняющемся спросе на доллары на ММВБ”.

По мнению экономиста, в сложившейся ситуации Центробанк может вернуться к указам президента России конца февраля — начала марта 2022 года, которые, действительно, помогли российскому рублю укрепиться и остановили нарастающую панику.

Россия вернётся в 90-м к концу 2023 года?

В противном случае, спрогнозировал Лосев, “спекулянты будут толкать рубль дальше в эту бездну”, и уже к четвертому кварталу 2023 года Россия может накрыть так называемая стагфляция — ситуация, при которой очень высокие показатели инфляции сочетаются со стагнацией экономики.

“Мы будем импортировать инфляцию из внешнего мира и в итоге придем к ситуации, когда положение экономики будет сочетаться с гиперинфляцией — то, что мы наблюдали в начале 90-х”, - пояснил финансист, заявив, что на этот круг Россия выйдет, если сейчас не предпринять никаких действий.

О спекуляции на рубле заявил и российский экономист Александр Дудчак, который обратил внимание на то, что одновременно с этим “идет и мощный удар по ВПК”.

“Подписанные контракты достаточно жесткие. Не выполнить их нельзя — можно получить уголовный срок, а с другой стороны, их выполнить невозможно (при таких условиях), так что они будут залезать в кредиты, банки будут их банкротить. Уже прецеденты были”, - отметил специалист.

Двойной удар по экономике. Что будет с инфляцией?

Авторы телеграм-канала “Незыгарь” отметил, что в нынешней ситуации экономика России может оказаться под двойным ударом.

“Запредельный валютный курс убивает потребительский и критически важный импорт, а высокая ключевая ставка ограничивает рост материального производства и товарного предложения, связывающего инфляцию”, - отметили эксперты. По их прогнозу, нынешний валютный кризис в сочетании со снижением уровня инвестиций за два-три месяца “распространится на базовые отрасли”.

Однако, при определенных мерах со стороны Центробанка и Минфина и “квалифицированном регулировании курса”, по мнению экспертов, предложение на валютном рынке может быть одномоментно увеличено на 10-12 млрд долларов в месяц, что вернёт курс к “объективному уровню” в 72-75 рублей за доллар.

Как повлияет на соседние страны?

Неожиданным прогнозом относительно последствий резкого падения российского рубля поделились в эфире телеканала КТК казахстанские финансисты. По их мнению, в краткосрочной перспективе это приведет к удешевлению продуктов в Казахстане и замедлению продовольственной инфляции.

Так, независимый финансовый эксперт Нургали Нурмахамбетов заявил, что из-за оттока капитала курс доллара в среднесрочной перспективе может достичь отметки в 120 российского рублей, а в следующему году и вовсе подняться до 140 рублей.

Это, по мнению казахстанских экспертов, больше всего скажется на продовольственном секторе. Нурмахамбетов пояснил, что если российские товары в Казахстане подешевеют, то вслед за ними снижать цены придётся и местным производителям, иначе они вытеснят их с рынка.

Что будет с белорусским рублём?

В России доллар преодолел отметку в 100 RUB. Эксперты рассказали, как повлияет на курс в Беларуси

Что касается Беларуси, то снижение курса российского рубля на московских торгах эксперты белорусского портала Myfin.by назвали одной из причин резкого повышения волатильности на валютном рынке Беларуси. Эксперты отметили, что на таком фоне в ближайшее время можно ожидать дальнейшего роста курса доллара и на БВФБ.

Доллар в Беларуси упал сразу на 8 копеек

Впрочем, на сообщение о повышении ключевой ставки Центрбанка России белорусский рубль вчера ответил некоторым укрепление: торги на БВФБ 16 августа закрылись с курсом 3,1833 рубля за доллар.

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