Центробанк РФ экстренно поднял ставку до 12% из-за рухнувшего российского рубля

🔄 Обновлено

Опубликовано: 15.08.2023 11:14 , Обновлено: 15.08.2023

Центробанк России после внеочередного заседания 15 августа объявил о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12% годовых. Такое резкое единовременное повышение руководство Центробанка аргументировало необходимостью "ограничения рисков для ценовой стабильности".

В официальном заявлении Центробанка в качестве предпосылок к повышению ключевой ставки отмечается усиление инфляционного давления и динамика курса российского рубля. Чтобы вернуть темпы инфляции к целевым параметрам, и было принято данное решение.

Для финансовых аналитиков и экономистов это стало полной неожиданностью. Буквально накануне начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин в интервью порталу Газета.Ru озвучивал куда более скромный прогноз по повышению ключевой ставки. Большинство участников рынка ожидали, что ставку повысят максимум до 10%.

По словам Карпунина, этот шаг позволил бы “остановить волну ослабления рубля”. Однако, как отметили российские экономические эксперты после сегодняшнего объявления Центробанка, “негативные тенденции с курсом рубля и темпами инфляции, похоже, оказались значительнее”. По мнению некоторых из них, за стабилизацию российского рубля придется “заплатить снижением темпов роста промышленности”.

Обновлено Между тем, на торгах на Московской бирже на сообщение Центробанка рубль отреагировал которым падением. По данным на 11:00 курс установился на уровне 98,59 рубля за доллар

Ранее эксперты объясняли, как связаны курсы российского и белорусского рубля и дали свой прогноз, что будет с курсами валют после того, как на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 100 рублей.

В России доллар преодолел отметку в 100 RUB. Эксперты рассказали, как повлияет на курс в Беларуси